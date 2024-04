Pamiętasz komunikator Gadu-Gadu? Nowi właściciele zachęcają użytkowników do powrotu.

Dla wielu Internautów pierwsza styczność z siecią do dziś kojarzy się z Neostradą, Naszą-Klasą i Gadu-Gadu. Komunikator z żółtym słoneczkiem w logo nie wytrzymał rywalizacji z o wiele bardziej nowoczesnymi aplikacjami, jak WhatsApp, czy Messenger. Twórcy GG najwyraźniej, co dotyczy zresztą także Nasze-Klasy, przegapili moment, kiedy użytkownicy przesiedli się z komputerów na smartfony. Teraz wygląda jednak na to, że Gadu-Gadu planuje wrócić na szczyt. Zachęca swoich dawnych użytkowników do powrotu, a nawet… odzyskania swojego GG i historii czatów. Zaraz, zaraz - to oni jeszcze ją mają?

Gadu-Gadu wciąż ma się dobrze, choć ich użytkownik się zmienił

Już rok temu serwis Business Insider informował o tym, jaką skalą popularności cieszy się obecnie Gadu-Gadu. Jak się okazuje, jest ich całkiem sporo, bo ponad milion (suma aktywnych użytkowników w sierpniu zeszłego roku). W dużej mierze są to jednak klienci firmowi.

Gadu-Gadu jest obecnie we władaniu firmy Fintecom. W ostatnich latach serwis skupił się na pozyskaniu klientów firmowych - małych i średnich przedsiębiorstw. Dostarczone narzędzia przydają się im do komunikacji wewnątrz firmy.

Dawni użytkownicy GG mogliby dziś nie poznać platformy

W przeszłości Gadu-Gadu było całkiem prostym, ale przy tym bardzo intuicyjnym komunikatorem internetowym. Poza rozmowami, także grupowymi, użytkownicy mogli ustawiać status, przesyłać multimedia, czy “z ukrycia” obserwować poczynania swoich znajomych - po wejściu w tryb “Niewidoczny”. A co się zmieniło przez te wszystkie lata?

Dziś serwis Gadu-Gadu ma o wiele więcej funkcjonalności. Pozwala na zamieszczanie ogłoszeń, wykorzystuje też sztuczną inteligencję AmiGo. Wśród możliwości dzisiejszego GG jest też m.in. opcja wysyłania plików o naprawdę dużym rozmiarze. W przyszłości w Gadu-Gadu mają się pojawić natomiast między innymi opcje związane z nowoczesnymi płatnościami. GG może więc zostać naszym cyfrowym portfelem.

Nie sposób też nie zauważyć działań mających na celu odzyskanie dawnych użytkowników.

Gadu-Gadu planuje zachęcić użytkowników do powrotu. Jednocześnie stale prowadzi działania mające na celu pozyskanie inwestorów. Mowa między innymi o crowdsourcingu.

Użytkownicy odzyskają stare wiadomości z GG?

Co ciekawe, dawni użytkownicy Gadu-Gadu mogą postarać się o odzyskanie dawnego numeru GG. Nawet, jeśli go nie pamiętasz, możliwe jest skorzystanie ze specjalnego formularza na stronie Gadu-Gadu. Konieczna jest natomiast znajomość adresu e-mail powiązanego z kontem GG.

Sporą niespodzianką jest natomiast możliwość odtworzenia historii czatów z przeszłości. Taka opcja pojawi się dla konwersacji zapisanych w archiwum. W tym miejscu nachodzi mnie jedno pytanie - czy trzymanie wrażliwych danych użytkowników przez tak długi czas, czasem mimo braku ich aktywności, nie stanowi pewnego rodzaju naruszenia naszej prywatności? Jak taki proceder ma się do obowiązku aktualizacji danych i ich retencji, czego od administratora danych osobowych wymaga RODO?

Jednocześnie przedstawiciele firmy informują, że osoby, które nie pamiętają wszystkich danych logowania, będą musiały dodatkowo się uwiarygodnić, aby odzyskać stary numer GG. Informacje na temat odzyskania numeru GG zobaczysz na blogu komunikatora: https://gadu-gadu.pl/2024/04/05/jak-moge-odzyskac-swoj-nr-gg/

PS. Czy tylko ja po przeczytaniu słów "Gadu-Gadu" słyszę w głowie dźwięk przychodzącej wiadomości? :-)