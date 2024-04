Firma nazwa.pl świętuje kolejne urodziny. To już 27 lat!

Cofnijmy się w czasie o niespełna trzy dekady. Dnia 14 kwietnia 1997 r. Piotr Nowak zakłada firmę NetArt, która daje początek marce nazwa.pl.

Płatna współpraca z marką nazwa.pl

Teraz, po 27 latach obecności w Internecie, milionach zarejestrowanych domen oraz setkach tysięcy udostępnionych usług hostingowych, nazwa.pl jest liderem technologicznym i odgrywa kluczową rolę w wyznaczaniu trendów w branży IT.

Wszystko zaczęło się od dzierżawionych serwerów w USA, które wkrótce po uruchomieniu firmy zostały przeniesione do Polski. Po sześciu latach obecności w Internecie spółka osiągnęła 20 proc. udziału w rynku i mogła pochwalić się 40 tys. zarejestrowanych domen. Klienci nazwa.pl już w 2007 r. korzystali z innowacyjnego systemu pozwalającego tworzyć gotowe strony WWW, a kolejne pięć lat później, w 2012 r., do oferty trafił innowacyjny kreator WWW, który pozwolił założyć witrynę absolutnie każdemu – w dosłownie kilka minut.

Firma przez kolejne lata coraz bardziej umacniała swoją pozycję na podium, by po 27 latach obecności w Internecie móc być usługodawcą, który jako pierwszy przychodzi na myśl podczas poszukiwań dostawcy hostingu. Liczby nie mogą kłamać – szczególnie, jeśli są tak pokaźne. Mówimy o ponad 1 mln klientów, ponad 5 mln zarejestrowanych domen i setkach tysięcy usług hostingowych. Ponadto NetArt Group, którego częścią jest nazwa.pl, funkcjonuje w prawie 100 krajach świata pod marką netart.com. To liczby, z którymi nie warto dyskutować – 27 lat na rynku nie wzięło się znikąd.

Szeroka oferta

Spółka nazwa.pl doskonale rozumie potrzeby wymagających użytkowników. W związku z tym, w jej ofercie nie brakuje nawet najbardziej zaawansowanych rozwiązań. Dziś flagową usługą firmy jest CloudHosting z CDN, czyli hosting w chmurze z automatycznie zintegrowaną autorską siecią Content Delivery Network, która przyspiesza działanie stron WWW. W portfolio nazwa.pl znajdziemy również serwery VPS, a więc wirtualne maszyny działające z systemem Linux lub Windows Server, ale też możliwość rejestracji ponad 300 końcówek domen. Wielu użytkowników doceni z pewnością rozwiązanie Kubernetes, szeroki wachlarz aplikacji i serwerów baz danych udostępnionych w modelu SaaS, certyfikaty SSL z nowoczesnym szyfrowaniem ECDSA P-384 oraz wiele więcej.

Co jednak najważniejsze – i o czym często można zapomnieć – to dostępność całodobowego profesjonalnego wsparcia specjalistów IT. Co to oznacza dla użytkowników? Jeśli korzystasz z usług nazwa.pl, zawsze możesz liczyć na szybką i fachową pomoc. Gdy wydarzy się cokolwiek, z czym nie wiesz, jak sobie poradzić – lub wolisz zasięgnąć wiedzy u ekspertów – obsługa klienta nazwa.pl jest czynna o każdej porze dnia i nocy, w każdy dzień roku.

Flagowe usługi Przeglądając pełną ofertę nazwa.pl, można odnieść wrażenie, że na liście usług jest absolutnie wszystko, czego można wymagać od firmy z branży IT, dlatego chcemy zwrócić uwagę na najważniejsze usługi oferowane przez spółkę. Rejestracja domen . Domeny zarejestrowane w nazwa.pl zyskują szereg dodatkowych funkcjonalności dzięki pakietowi „Bezpieczna domena”. To zaś wpływa na bezpieczne działanie nie tylko samych stron WWW, lecz także poczty elektronicznej. Co również istotne, nazwa.pl idzie z duchem czasu i udostępnia wyszukiwarkę domen opartą na Sztucznej Inteligencji, która precyzyjnie podpowiada klientom najlepsze adresy internetowe.

. Domeny zarejestrowane w nazwa.pl zyskują szereg dodatkowych funkcjonalności dzięki pakietowi „Bezpieczna domena”. To zaś wpływa na bezpieczne działanie nie tylko samych stron WWW, lecz także poczty elektronicznej. Co również istotne, nazwa.pl idzie z duchem czasu i udostępnia wyszukiwarkę domen opartą na Sztucznej Inteligencji, która precyzyjnie podpowiada klientom najlepsze adresy internetowe. Poczta . Nie ma znaczenia, czy chcesz korzystać z poczty prywatnej lub firmowej. Rozwiązanie od nazwa.pl skutecznie odsiewa spam i reklamy, a dodatkowo jest chronione przez kompleksowe zabezpieczenie 2FA (uwierzytelnianie dwuskładnikowe), i to nawet podczas korzystania z zewnętrznego programu pocztowego. Poczta może mieć aż 10 TB przestrzeni dyskowej oraz daje możliwość wysyłania i odbierania wiadomości o rozmiarze nawet 1 GB.

. Nie ma znaczenia, czy chcesz korzystać z poczty prywatnej lub firmowej. Rozwiązanie od nazwa.pl skutecznie odsiewa spam i reklamy, a dodatkowo jest chronione przez kompleksowe zabezpieczenie 2FA (uwierzytelnianie dwuskładnikowe), i to nawet podczas korzystania z zewnętrznego programu pocztowego. Poczta może mieć aż 10 TB przestrzeni dyskowej oraz daje możliwość wysyłania i odbierania wiadomości o rozmiarze nawet 1 GB. CloudHosting z CDN nazwa.pl . Jest to rozwiązanie w chmurze idealne dla każdego typu stron WWW – sklepów internetowych, mniej lub bardziej rozbudowanych blogów, prostych stron-wizytówek lub zaawansowanych witryn z dużymi bazami danych i wymagających największej wydajności.

. Jest to rozwiązanie w chmurze idealne dla każdego typu stron WWW – sklepów internetowych, mniej lub bardziej rozbudowanych blogów, prostych stron-wizytówek lub zaawansowanych witryn z dużymi bazami danych i wymagających największej wydajności. WordPress. Jeśli chcesz z sukcesem prowadzić witrynę opartą o najpopularniejszy system zarządzania treścią, w nazwa.pl możesz zamówić hosting w technologii chmury obliczeniowej specjalnie przygotowany pod WordPress. Do Twojej dyspozycji jest sieć CDN nazwa.pl, 4 vCPU, 8 GB RAM, cache Redis oraz ochrona anty-DdoS/IPS/WAF. Dzięki temu Twoja strona będzie bez żadnych trudności dostępna dla wszystkich zainteresowanych odbiorców.

Coś, na co wielu czekało

W ostatnim czasie nazwa.pl wprowadziła rozwiązanie, które było wyczekiwane przez wielu klientów. Mowa o usłudze Kubernetes udostępnionej w technologii SaaS. Dzięki niej użytkownicy mogą korzystać z potencjału Kubernetes bez specjalistycznej wiedzy administracyjnej. Do obsługi platformy nie są potrzebni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w zakresie środowisk chmurowych.

Kubernetes w nazwa.pl jest gotowy do pracy natychmiast po aktywacji. Od razu można tworzyć pody, uruchamiać aplikacje i nadzorować ich działanie nie tylko za pomocą kubectl, ale także K9sCLI i Kubernetes Dashboard.

Czymże jednak byłoby rozwijanie firmy z branży informatycznej bez wykorzystania technologii, która w ostatnich miesiącach była odmieniana przez wszystkie przypadki? Mowa oczywiście o Sztucznej Inteligencji, która w ubiegłym roku pojawiła się w zaawansowanej wyszukiwarce domen nazwa.pl. Jej zadaniem jest sugerowanie jak najlepszych adresów WWW, które są generowane na podstawie wprowadzanych przez użytkowników opisów. Sztuczna Inteligencji analizuje popularne słowa kluczowe w danej tematyce i następnie proponuje optymalne nazwy zoptymalizowane pod SEO.

Solenizant zaprasza na miłą niespodziankę

Po niemal trzech dekadach działalności można śmiało powiedzieć, że nazwa.pl nie tylko odgrywa istotną rolę w polskim Internecie, lecz także ma ogromny wpływ na jego kształtowanie. W dobie dynamicznego rozwoju technologicznego oraz coraz większego znaczenia obecności online, nazwa.pl pozostaje solidnym partnerem dla wszystkich, którzy chcą prowadzić profesjonalną działalność w sieci.

W związku ze swoimi 27. urodzinami nazwa.pl zachęca do wspólnego świętowania kolejnej rocznicy obecności w Internecie. Przygotowała w tym celu niespodziankę! Szczegóły można znaleźć na profilach społecznościowych spółki.

Płatna współpraca z marką nazwa.pl