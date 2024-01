Podkręcanie dysku SSD jest możliwe! Jeden z ekspertów pokazał, jak przeprowadzić taką modyfikację i na jaki wzrost wydajności można liczyć. Modyfikacja została jednak okupiona wyższymi temperaturami i może wpływać na skrócenie żywotności sprzętu.

Podkręcanie komputera to prosty sposób na poprawę wydajności sprzętu. Przyzwyczailiśmy się, że można podkręcić procesor, pamięć RAM czy kartę graficzną. Co jednak powiedzielibyście na podkręcenie dysku SSD? Okazuje się, że taka modyfikacja też jest możliwa!

Jak podkręcić dysk SSD?

Temat podkręcania dysków SSD pojawił się kilka lat temu, gdy Intel zademonstrował overclocking autorskiego nośnika SSD DC S3500 w aplikacji Intel XTU. Rozwiązanie wydawało się rewolucją, ale ostatecznie pozostało tylko ciekawostką, bo producent ostatecznie nigdy nie udostępnił takiej opcji dla użytkowników.

Okazuje się, że podkręcanie dysku faktycznie jest możliwe. Gabriel Ferraz opublikował materiał wideo, w którym zademonstrował podkręcanie nośnika SSD.

Ferraz wykorzystał dysk RZX PRO 240 GB, w którym zastosowano 2-kanałowy kontroler Silicon Motion SM2259XT2 oparty o jednordzeniowy chip ARM o taktowaniu 400 MHz oraz kości pamięci Kioxia BiCS4 o taktowaniu 193,75 MHz (387,5 MT/s). Mówimy o mocno zaniżonych zegarach, bo układ może pracować z częstotliwością nawet 550 MHz, a kości pamięci nawet 800 MHz.

Nośnik został podłączony przez przejściówkę SATA III na USB 3.0 z kontrolerem JMS578, dzięki czemu można było zmienić jego parametry w narzędziu MPTools. Overclocking dysku SSD jest skomplikowanym procesem, więc większość z nas może traktować to raczej jako ciekawostkę.

Podkręcony SSD – wzrost wydajności

Ferraz podkręcił kontroler z 400 MHz do 500 MHz (o 17,6%) i kości pamięci z 193 MHz do 400 MHz (o 106%). Jak to się przełożyło na wydajność?

Zwiększone zegary przełożyły się na poprawę osiągów, ale różnica głównie była widoczna głównie w testach odczytu/zapisu małych próbek i opóźnień w dostępie do danych. W bencharku 3DMark Storage Benchmark ocena dysku poprawiła się aż o 20%, a w PCMark 10 Full System Drive Benchmark o 11%.

Warto jednak zwrócić uwagę, że podkręcenie dysku przełożyło się także na wzrost temperatur z 40 do 45 stopni Celsjusza. Można podejrzewać, że overclocking będzie miał wpływ także na żywotność nośnika.

Źródło: YouTube @ Gabriel Ferraz