Gigantyczna popularność produktów Facebooka jest niezaprzeczalna, jednak firma może w pewnym momencie dojść do ściany. Wiele osób rezygnuje z Facebooka i nawet nie myśli o powrocie. Często robią to z w trosce o swoją prywatność. Nic dziwnego, w końcu miał miejsce cały szereg wpadek - liczne wycieki danych użytkowników, a także przechowywanie treści, które powinny zostać usunięte. Niektórzy mają też dość coraz większej ilości dodatków, które znacząco zmieniły prosty sposób przesyłania wiadomości w Messengerze.

Firma zmusiła też nowych użytkowników Messengera do zakładania konta na Facebooku, by w ogóle móc korzystać z aplikacji. Ten ruch zniechęcił kolejne osoby, które zapewne zdecydowały się na wybór innego komunikatora.

Jednak ciągle dodawane są kolejne nowości. Zmiana wyglądu (która również podzieliła internautów), pokoje, efekty AR, ciepło przyjęty ciemny motyw, a ostatnio również znikające wiadomości w Messengerze i Instagramie, które pojawiły się już dawno u konkurencji. A wiele osób z pewnością przyjmuje z zadowoleniem brak zapisanej historii rozmowy.

Vanish mode has arrived in Messenger! Swipe up in a chat thread to enter. Swipe up to turn off. Some things aren’t meant to last. #vanishmode https://t.co/kq6icgAiW2 pic.twitter.com/xAFdgRB3g6