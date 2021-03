Jak rozliczyć PIT przez Internet? Zaraz poznasz odpowiedź. Od razu jednak zdradzimy, że jest to jedno z najprostszych zadań. Byłoby świetnie, gdyby cały e-urząd działał w taki sposób.

Jak rozliczyć PIT przez Internet w 2021 roku?

Już od kilku lat nie potrzeba do tego żadnych zewnętrznych programów (i znajomości obowiązujących przepisów w sumie też). Nie trzeba także później takiego formularza drukować i zanosić do najbliższego Urzędu Skarbowego. Zatem jak rozliczyć PIT przez Internet? Istnieje rządowy, automatyzujący większość zadań program Twój e-PIT, do którego dostęp uzyskuje się z poziomu przeglądarki internetowej (nie trzeba niczego pobierać ani instalować).

Wejdź na stronę Twój e-PIT i się zaloguj

Aby skorzystać z aplikacji Twój e-PIT, wejdź na stronę epit.podatki.gov.pl (i najlepiej zrobisz, jeśli klikniesz ten link – gwarantujemy, że trafisz wtedy tam, gdzie trzeba). Po chwili twoim oczom ukażą się dostępne opcje logowania: najprościej jest wykorzystać do tego profil zaufany, e-dowód lub aplikację mObywatel (to nowość), ale w przypadku jakichś komplikacji czy sytuacji, w której nie masz żadnej z tych usług, możesz skorzystać z opcji znajdującej się pomiędzy nimi, a więc Twoje dane podatkowe.

W przypadku opcji „Twoje dane podatkowe”, logujesz się, podając swój PESEL oraz trzy kwoty: przychód za rok 2019, przychód za rok 2020* oraz wartość nadpłaty lub niedopłaty z ubiegłego roku**. * – Jeśli masz więcej niż jeden PIT-11 w tym roku, to nie musisz sumować przychodów, lecz wystarczy, że podasz kwotę z jednego z nich. ** – Jeśli rozliczasz się po raz pierwszy albo w ubiegłym roku twoja kwota nadpłaty/niedopłaty była równa 0 zł, to musisz skorzystać z innej opcji logowania.

Sprawdź i ewentualnie skoryguj dane

Jeśli wszystko zostało dobrze wpisane, to trafisz na stronę główną e-Urzędu Skarbowego, a tam znajdziesz odnośnik do usługi Twój e-PIT. Kliknij, a po chwili przeniesiesz się do panelu edycji twojego zeznania podatkowego za rok 2020. W tym miejscu (patrząc od góry) wybierzesz formę rozliczenia się (indywidualnie, z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko), upewnisz się, czy lista PIT-ów 11 jest zgodna ze stanem faktycznym, podejrzysz kwoty i w razie, gdyby coś się nie zgadzało, to je zmodyfikujesz.

Wyślij PIT 2021 przez Internet do US

Możesz edytować przychody i koszty, dodać lub zmienić przysługujące ci ulgi (możesz odliczyć między innymi: darowizny, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, koszty poniesione w związku z rehabilitacją lub termomodernizacją budynku oraz wydatki na Internet), wybrać organizację, której przekażesz 1% podatku (i sprawdzisz jaka to kwota), a także zmienisz (jeśli trzeba) swoje dane: adres zamieszkania, numer rachunku bankowego itp. Jeśli wszystko się zgadza – kliknij „Akceptuj i wyślij”, a następnie potwierdź chęć złożenia PIT-a za rok 2020. Jest to równoznaczne z przesłaniem go do Urzędu Skarbowego.

Następnie, korzystając z menu u góry wybierz zakładkę „złożone dokumenty”, odnajdź ten najnowszy i kliknij „pobierz PIT”. Z tego miejsca możesz eksportować zeznanie podatkowe do PDF i od razu je wydrukować. W przypadku niedopłaty trzeba jeszcze wpłacić odpowiednią kwotę na swój mikrorachunek podatkowy – w aplikacji Twój e-PIT zrobisz to bardzo szybko: wystarczy kliknąć „zapłać online”.

Podsumowanie, czyli rozliczenie PIT przez Internet krok po kroku (wideo):

Możesz też nie robić nic

Jeśli nie przysługują ci żadne ulgi albo po prostu ci się nie chce, to nie musisz robić nic. W takim przypadku ostatniego dnia kwietnia Urząd Skarbowy pobierze automatycznie wygenerowany PIT i twój obowiązek podatkowy zostanie wypełniony. Oczywiście lepiej jest choćby sprawdzić, czy wszystkie dane się zgadzają, ale ostatecznie decyzja należy do ciebie.

Źródło: Ministerstwo Finansów, informacja własna

