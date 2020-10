Scorn nie jest tytułem, o którym mówi się najczęściej. Twórcy nie dawali jednak ku temu większych podstaw, być może wreszcie się to zmieni. Oby, po potencjał jest tu chyba naprawdę spory.

Pierwszy solidny gameplay prezentujący Scorn

O Scorn można było usłyszeć jeszcze kilka lat temu, ale wiele ułożyło się nie po myśli twórców. Niejako nowym otwarciem była prezentacja podczas pierwszego większego pokazu gier na nowe konsole Xbox, a przygotowany na nią zwiastun spotkał się z ciepłym przyjęciem. Teraz pokazano kilkunastominutowy gameplay i pierwsze komentarze też są w zdecydowanej większości pozytywne.

Scorn zapowiada się na tytuł bardzo klimatyczny. Zainspirowany jest dziełami H. R. Gigera, niewtajemniczonym przypomnijmy, że mowa o twórcy ksenomorfa z filmowej sagi Obcy. I chociaż tutaj tej postaci nie zobaczymy to pojawią się inne, również mało przyjazne. Cel bohatera? Przetrwanie. Wedle zapowiedzi nie należy nastawiać się przy tym tylko na walkę (amunicja będzie zresztą ograniczona), ale też na konieczność uważnej eksploracji oraz liczne zagadki.

Kiedy premiera Scorn?

Chociaż pokazano dość obszerny materiał wideo, nie należy wciągać pochopnych wniosków co do taty premiery gry. Zainteresowani muszą uzbroić się w kolejne pokłady cierpliwości.

Do tej pory była to kwestia zagadkowa, teraz uchylono rąbka tajemnicy. Scorn ma zadebiutować w 2021 roku. Jedno co pozostaje jasne od pewnego czasu to lista platform docelowych. Gra zmierza na konsole Xbox Series X, Xbox Series S oraz na PC. Potwierdzono też, że dołączy do katalogu Xbox Game Pass.

Źródło: Xbox

Warto zobaczyć również: