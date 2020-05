Scorn to jedna z najbardziej klimatycznych gier, jakie zostały do tej pory zapowiedziane na Xbox Series X. Trafi też na PC i zanosi się na to, że będzie miał naprawdę spore wymagania sprzętowe.

Scorn na maksymalnych ustawieniach będzie potrzebował GeForce RTX 2080 Ti

Scorn nie jest nowym projektem, ale nieco głośniej zrobiło się o nim dopiero ostatnio, po zapowiedzi wersji na konsole Xbox Series X. Przygotowana przez twórców prezentacja na okoliczność Inside Xbox spotkała się z wieloma pozytywnymi komentarzami. Właśnie potwierdzono, że są to sceny, jakie wygenerowano na PC. Od początku sugerował to zapis, iż jest to „materiał przedstawiający oczekiwaną jakość wizualną na Xbox Series X”. Doprecyzowano, iż był to PC wyposażony w bliżej nieokreślony procesor AMD Ryzen oraz kartę graficzną GeForce RTX 2080 Ti.

Taki zestaw ma pozwalać na rozgrywkę w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę i najwyższych możliwych ustawieniach. W przypadku karty graficznej GeForce RTX 2070 Super gracze również mają cieszyć się zestawem 4K / 60 fps, ale jednocześnie niższymi, „mieszanymi” ustawieniami.

Jak gra będzie działać na Xbox Series X? Wedle słów Ljubomira Peklara z Ebb Software, również w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Dodatkowo można mieć już pewność, iż twórcy nie mają planów implementowania wsparcia dla ray tracingu, bo i to powiedziano wprost.

Grafika i gęsty klimat mają być dużymi atutami Scorn

Scorn jest inspirowany twórczością H. R. Gigera, nic dziwnego zatem, że przywodzi na myśl uniwersum, z jakim mieliśmy do czynienia w filmowej serii Obcy. Mówiąc o rozgrywce, twórcy nakazują nastawianie się na „grę przygodową z gatunku FPS”.

„Izolowany i zagubiony w tym marzycielskim świecie, będziesz eksplorować różne połączone regiony w nieliniowy sposób. Niepokojącym środowiskiem jest sama postać. Każda lokalizacja zawiera własny motyw (historię), zagadki i postacie, które są integralną częścią tworzenia spójnego świata. W trakcie gry będziesz otwierać nowe obszary, zdobywać różne zestawy umiejętności, broń, różne przedmioty i próbować zrozumieć przedstawione Ci wizje.”

Lista platform docelowych gry raczej nie ulegnie już rozszerzeniu. Data premiery nie została ujawniona.

Źródło: Xbox Polska, dsogaming

