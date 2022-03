Jaki prezent na Dzień Kobiet wybrać? Podpowiadamy i zwracamy uwagę, że nie pozostało na to zbyt wiele czasu. Święto Pań wypada już w ten wtorek.

Jaki prezent na Dzień Kobiet 2022?

Zastanawiasz się, jaki prezent na Dzień Kobiet wybrać? Kwiaty będą pewnie numerem jeden. I dobrze – panie na pewno ucieszą się z pięknego, pachnącego bukietu. Z przyjemnością przyjmą też czekoladki (no chyba że dopiero co przeszły na dietę), a i gustowna biżuteria powinna przypaść im do gustu. Romantyczna kolacja to wcale nie gorszy pomysł, podobnie jak bilety na jakieś ciekawe wydarzenie. Nasi czytelnicy to jednak przede wszystkim miłośnicy nowych technologii, a tak się składa, że wśród elektronicznych gadżetów również można znaleźć kilka dobrych pomysłów.

Gadżety i rozmaite urządzenia będą dobrym wyborem w trzech przypadkach. Pierwszy to gdy dziewczyna od dłuższego czasu wspomina, że chciałaby coś takiego mieć. Drugi to gdy preferuje praktyczne prezenty. A trzeci – gdy również jest maniaczką nowych technologii. No dobrze, ale co wybrać?

Ciekawe gadżety na Dzień Kobiet

Zacznijmy od ciekawych gadżetów – może i mniej praktycznych, ale na pewno ciekawych. Świetnym pomysłem na prezent może być hit ostatnich miesięcy, mianowicie opaska Xiaomi Mi Band 6 NFC. Dobrze prezentuje się na kobiecym nadgarstku, a do tego motywuje do ruchu, pomaga monitorować aktywność i przynajmniej w pewnym stopniu pozwala uniezależnić się od telefonu.

Poziom wyżej znajduje się smartwatch, czyli po prostu zegarek wyposażony w dodatkowe funkcje. Mamy trzy typy z różnych półek cenowych. Atrakcyjną propozycją numer jeden jest Garett Women Laura. Choć kosztuje zaledwie 149 zł cechuje się solidną konstrukcją i całkiem szeroką funkcjonalnością. Mierzy puls, monitoruje aktywność, czuwa nad snem i wyświetla powiadomienia z telefonu.

Dla pań preferujących aktywny styl życia polecamy z kolei zaawansowany zegarek Fitbit Sense, a dla tych najbardziej wymagających – wypasiony Garmin Vivoactive 4S. Obydwa te modele mogą pochwalić się bardzo wysoką precyzją dokonywanych pomiarów i długą listów obsługiwanych aktywności. Mają też funkcje przydatne na co dzień oraz stylowe konstrukcje.

Słuchawki to kolejny sprawdzony pomysł na prezent właściwie z każdej okazji. Dzień Kobiet również się wśród nich znajduje. Sony WH-CH510 to bardzo dobre, nauszne słuchawki dla niej – lekkie, zapewniające przyjemne brzmienie, a do tego działające nawet 35 godzin między ładowaniami. Co więcej, zakręcone dziewczyny docenią fakt, że 10-minutowe ładowanie gwarantuje 90-minutowe działanie.

A jeśli twoja partnerka od dłuższego czasu wspomina, że chciałby mieć TWS-y, czyli całkowicie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe, to rzuć okiem na JBL TUNE 125TWS. Równocześnie zapewniają mocne basy i czyste brzmienie, a do tego dobrze i pewnie leżą w uszach.

Praktyczne urządzenia na Dzień Kobiet

Przejdźmy tymczasem do praktycznych urządzeń i (jak się pewnie domyślasz) będą to AGD do higieny i urody. Na początek: depilator IPL, który zapewnia golenie po pierwsze bardzo komfortowe, po drugie bardzo trwałe. Dobrym przykładem takiego urządzenia jest Philips Lumea Advanced SC19980/00. Już po 3 użyciach eliminuje nawet 85% włosków, a efekt gładkiej skóry utrzymuje się nawet do 3 miesięcy.

Naszą kolejną propozycją jest prostownica BaByliss Rose Blush 235 2498PRE. Cechy szczególne? Błyskawiczne nagrzewanie, płynna regulacja temperatury i ceramiczna powłoka zapewniająca włosom bezpieczeństwo. Ciekawą alternatywą może być Remington S6606 Curl & Straight Confidence – urządzenie, będące równocześnie prostownicą i lokówką. W sam raz dla kobiet, które lubią zmiany.

W ofercie tego drugiego producenta możesz znaleźć także inny świetny pomysł na prezent. To zestaw, na który składa się prostownica Ceramic Slim 220 S1510 i suszarka Pro-Air Shine 2200 DS5215. Wszystko, czego potrzeba, do pielęgnacji włosów.

A na koniec ciekawostka w postaci lusterka kosmetycznego z podświetleniem. Humanas HS-ML03 pomaga w dopracowaniu makijażu, a jednym z jego atutów jest możliwość regulacji natężenia światła i jego temperatury barwowej. To mały, ale wyjątkowo praktyczny gadżet.

