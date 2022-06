Jutro rozpoczyna się konferencja WWDC. Podczas tego wydarzenia firma Apple zaprezentuje nowe wersje wszystkich swoich systemów operacyjnych, ale największym zainteresowaniem cieszy się chyba iOS 16. Na jakie iPhone’y będzie można go zainstalować? Jakie będzie mieć funkcje?

iOS 16 - co nowego?

Zacznijmy od interfejsu. Tutaj niestety dużych zmian nie będzie. Analitycy twierdzą, że Apple pozostanie przy dotychczasowym designie, z którym mamy do czynienia od 2013 roku.

Według Marka Gurmana, redaktora serwisu Bloomberg, iPhone’y 14 serii Pro wyposażone będą w wyświetlacz typu always-on-display. iOS 16 pozwoli zatem na ciągłe wyświetlanie pewnych informacji na ekranie tych smartfonów.

Nowością ma być także ulepszona aplikacja Zdrowie. Pojawią się nowe funkcje związane ze śledzeniem snu oraz narzędzie do zarządzania lekarstwami. Zwiększona ma być także funkcjonalność dotycząca monitorowania zdrowia, która dedykowana jest dla kobiet. Póki co nie podano żadnych szczegółów na temat tych funkcji.

Gurman twierdzi też, że firma zaserwuje nam odświeżony design niektórych aplikacji systemowych oraz zupełnie nowy rodzaj interakcji ze smartfonem. Niestety znowu nie wiemy co to konkretnie będzie. Być może mowa o nowych widżetach InfoShak, o których informowano jakiś czas temu.

W iOS 16 pojawi się także funkcja, która umożliwi korzystanie z iPhone’a jak z terminala płatniczego. Nosi ona nazwę Tap to Pay i jest obecnie testowana w Apple Store, który zlokalizowany jest na terenie kampusu Apple Park.

Premiera iOS 16 - jakie telefony otrzymają ten system?

Mówi się o tym, że iOS 16 zainstalować będzie można na iPhone’ach, które mają co najmniej 3 GB pamięci RAM. Oznacza to, że systemu nie otrzymają modele serii 6s, 7, SE 1. generacji oraz starsze. iOS będzie zatem dostępny dla właścicieli iPhone’ów 8 oraz nowszych.

iOS 16 - kiedy premiera?

Jak wspomniano we wstępie, premiera iOS 16 odbędzie się 6 czerwca. Prezentacja rozpocznie się o godzinie 19:00 naszego czasu i będzie ją można obejrzeć między innymi w serwisie YouTube.

Nie oznacza to jednak, że w dniu premiery każdy będzie mógł zainstalować ten system. Wersja beta iOS 16 zostanie udostępniona najpierw deweloperom i stanie się to prawdopodobnie jutro. Wszystko wskazuje na to, że publiczna beta, którą zainstalować może każdy, kto chce wziąć udział w testach tego systemu dostępna będzie w lipcu. Finalną wersję pobrać będzie można wtedy, gdy Apple zaprezentuje nowe modele iPhone’ów, czyli prawdodpobnie we wrześniu.

Grafika w nagłówku: Apple.com