Krótko i na temat: trwa promocja na jeden z najlepszych soundbarów ze średniej półki cenowej. JBL Bar 5.1 Surround – bo o nim mowa – możesz teraz kupić za niespełna 1700 złotych w sklepie Amazon.

Świetna promocja: soundbar JBL Bar 5.1 Surround za niespełna 1700 złotych

JBL Bar 5.1 Surround znalazł się w naszym rankingu najlepszych soundbarów do TV, bo też – cóż – to jeden z najbardziej opłacalnych modeli ze średniej półki cenowej. Za wcale nie takie duże pieniądze oferuje realistyczne efekty przestrzenne, 550 W mocy, naprawdę przyzwoite brzmienie oraz wygodną łączność przewodową (USB, HDMI, Optical), jak i bezprzewodową (Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast). Na zestaw składają się: bogato wyposażona belka i duży subwoofer).

Aktualnie w sklepie Amazon trwa promocja, dzięki której JBL Bar 5.1 Surround może być twój nie za około 2 tysiące, lecz za jedyne 1696,77 zł. Jeśli chcesz skorzystać z tej oferty, zalecamy pośpiech. Rabat może zniknąć w każdej chwili.

kup JBL Bar 5.1 Surround za 1696,77 zł w Amazon

Czy to faktycznie promocja?

Zdecydowanie tak. Aktualnie ceny tego modelu w polskich sklepach rozpoczynają się od około 2150 zł, by sięgać 2500 zł w innych sieciach. Jeśli zaś chodzi o ceny urządzenia w przeszłości, to rzadko schodziły poniżej 2000 złotych, a ogólnie najniższa odnotowana przez Ceneo to 1899 zł z lipca, Skąpiec zaś podaje 1715 zł z sierpnia. Jakby nie patrzeć, dzisiejsza oferta Amazona jest niższa.

Źródło: inf. własna