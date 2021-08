John Logie Baird nie jest najczęściej wymienianym nazwiskiem, gdy pytają o najważniejszych innowatorów pierwszej połowy XX wieku. A powinien – w pełni zasługuje na miano „ojca telewizji”.

133 lata temu urodził się John Logie Baird – „ojciec telewizji”

Był 13 sierpnia 1888 roku. W mieście Helensburgh w zachodniej Szkocji na świat przyszedł John Logie Baird. Uczył się w Larchfield Academy, w Glasgow and West of Scotland Technical College i w University of Glasgow, ale nie ukończył studiów, ze względu na I wojnę światową. Nie przeszkodziło mu to jednak niemal 100 lat później trafić na listę 10 najwybitniejszych szkockich naukowców w historii. Zasłużył sobie na to wieloma pionierskimi rozwiązaniami.



John Logie Baird / foto: Library of Congress/Wikimedia

Co można stworzyć z starego pudełka, nożyczek i kleju? Telewizor, rzecz jasna!

Wykorzystując stare pudełko na kapelusze, nożyczki, kilka igieł, soczewki z rowerowego oświetlenia, skrzynię na herbatę oraz – jedyne, co musiał kupić – wosk i klej, w 1924 roku skonstruował pierwszy działający telewizor monochromatyczny. Udowodnił, że półmechaniczny system telewizji analogowej ma prawo działać, transmitując ruchome obrazki. Gdy próbował zainteresować swoim wynalazkiem londyńską redakcję Daily Express został uznany za szaleńca: „na miłość boską, pozbądźcie się tego wariata z recepcji – mówi, że ma maszynę do oglądania przez radio” – miał powiedzieć jeden z redaktorów.

John Logie Baird nie ustawał jednak w próbach. Pod koniec 1925 roku udało mu się przesłać pierwszy obraz telewizyjny w skali szarości. Ukazywał on sterowaną przez brzuchomówcę głowę manekina – w 32 liniach zmieniających się z częstotliwością 5 obrazów na sekundę.

„Broadcasting” według Bairda

Szkocki wynalazca opracował wiele przełomowych rozwiązań, które dały początek telewizji, jaką znamy. Dotyczyły one wyświetlania obrazu oraz transmisji sygnału telewizyjnego. W 1926 roku udowodnił, że obraz z nadajnika może być rozsyłany do wielu odbiorników. Wtedy stało się jasne, że szeroka dystrybucja sygnału TV jest jak najbardziej możliwa.

W 1927 roku przesłał sygnał telewizyjny z Londynu do Glasgow – linią telefoniczną (a właściwie jej odcinkiem) o długości 705 km, a w 1928 roku przeprowadził pierwszą transmisję transatlantycką: pomiędzy Londynem a Heatsdale w stanie Nowy Jork. Wtedy zdobył olbrzymie uznanie i już rok później jego firma (Baird Television Development Company) zajmowała się nadawaniem programów BBC.



John Logie Baird / foto: autor nieznany/Wikimedia

W latach 30. i 40. XX wieku Baird brał udział w wielu (niejednokrotnie zakończonych sukcesem) projektach związanych z elektronicznymi systemami telewizyjnymi, mającymi zastąpić te mechaniczne. W 1941 roku opatentował i zademonstrował system telewizji trójwymiarowej w rozdzielczości 500 linii, a trzy lata później dał światu pokaz pierwszego, w pełni elektrycznego wyświetlacza kolorowego. Wykorzystał w nim 600-liniowy system z potrójnym przeplotem.

Zapomniany ojciec wielu wynalazków

Niewiele później, w lutym 1946 roku miał udar mózgu, w wyniku którego 14 czerwca zmarł. Technologie, które opracował, są jednak w taki lub inny sposób obecne z nami po dziś. Nie tylko te związane z telewizją – choć to nimi szkocki wynalazca zasłynął najbardziej – ale też wiele innych. John Logie Baird jest uznawany za ojca (lub jednego z ojców) takich rozwiązań jak światłowody, radionamierzacze czy noktowizory.

