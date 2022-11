To jeden z największych i najbardziej imponujących zestawów LEGO w historii. Ta wieża Eiffla ma prawie półtora metra wysokości i jest złożona z tysięcy elementów.

Wieża Eiffla z klocków LEGO – imponujący zestaw

Myślę, że dla większości z nas zupełnie oczywiste jest już to, że klocki nie są tylko dla dzieci. Istnieją naprawdę świetne zestawy LEGO dla dorosłych – z filmowymi, motoryzacyjnymi, kosmicznymi czy też architektonicznymi motywami. Niektóre z nich potrafią być niebywale imponujące – tak jest też w przypadku nowej Wieży Eiffla. To najwyższy model w historii klocków LEGO.

LEGO Icons 10307 Wieża Eiffla

W pudełku zestawu oznaczonego numerem 10307 znajdziesz ponad 10 tysięcy elementów, z których złożysz wysoki na półtora metra model wieży Eiffla: z cokołami, platformami obserwacyjnymi, windami, instalacją transmisyjną, a nawet prywatnym gabinetem projektanta. Konstrukcja tej paryskiej ikony architektonicznej została wiernie odwzorowana, a jej budowa odpowiada temu, jak powstawał pierwowzór, to znaczy: w czterech sekcjach. To nie tylko zwiększa atrakcyjność modelu, ale też ma praktyczne znaczenie, bo po prostu ułatwia przenoszenie.

Producent zadbał o to, by nie tylko sama wieża była bogata w detale, ale też jej otoczenie. Stąd między innymi deptak z paryskimi latarniami, ławkami i zielenią. W efekcie możesz wnieść do swojego domu cząstkę Francji.

Ile kosztuje wieża Eiffla z serii LEGO Icons?

Ze względu na swoją złożoność, zestaw LEGO Icons 10307 Wieża Eiffla jest kierowany do osób powyżej 18. roku życia, choć pasjonujący się architekturą lub podróżami szesnastolatkowie pewnie też bez problemu sobie z nim poradzą. Jak to jednak bywa w przypadku modeli tego rodzaju, największą przeszkodą może okazać się cena. Tutaj wynosi ona aż 2950 złotych.

Źródło: LEGO