Joker: Folie à Deux – taki tytuł nosić będzie kontynuacja hitu sprzed trzech lat, za który Joaquin Phoenix otrzymał Oscara.

Joker otrzyma kontynuację – bez zaskoczenia

Jedenaście nominacji do Oscarów i dwie zdobyte statuetki, cztery nominacje do Złotych Globów i ponownie dwie wygrane, a do tego ponad miliard dolarów przychodu – Joker z 2019 roku to prawdziwy hit i nikt nie powinien mieć co do tego żadnych wątpliwości. Nie jest więc zaskoczeniem, że w planach jest kontynuacja. Właśnie mocno się do nas przybliżyła.

Joker 2 to Joker: Folie à Deux

Kontynuacja wyreżyserowanego przez Todda Phillipsa filmu ma już oficjalny tytuł, który brzmi Joker: Folie à Deux. To francuskie stwierdzenie można by przetłumaczyć jako „obłęd udzielony” czy też „paranoję indukowaną” – chodzi o sytuację, w której obłęd jednej osoby udziela się innym, będącym w tej samej sytuacji, na przykład wtedy gdy współmałżonek dzieli paranoję z chorym ukochanym albo w tłumie napędzanym emocjami. To może sugerować, że druga część skupi się właśnie na relacjach tytułowego bohatera z innymi – Harley Quinn wydaje się dobrą kandydatką.

Zresztą wiele osób ma wątpliwości, co do tego, czy Joker jest filmem, który w ogóle powinien otrzymać kontynuację. Scenarzyści – czyli Todd Philips i Scott Silver – twierdzą jednak, że nie ma przeszkód. Ba, wraz z ujawnieniem tytułu poinformowali, że oficjalnie zakończyli prace nad tekstem. Ten trafił już nawet w ręce Joaquina Phoenixa – odtwórcę głównej roli.

Źródło: Todd Phillips na Instagramie, Gizmodo, informacja własna