Do tej pory o Jurassic World Dominion nie mówiło się najwięcej. Czas na zmianę takiego stanu rzeczy? Jeśli tak, wielu powinno być zadowolonych.

Film przyrodniczy? Nie, Jurassic World Dominion

W końcu mowa o znanym i lubianym uniwersum. Jego sympatycy zapewne wiedzą, a dla innych wspomnijmy, że Jurassic World Dominion będzie kontynuacją wydarzeń znanych z Jurassic World (2015) oraz Jurassic World: Fallen Kingdom (2018). W rolach głównych ponownie pojawią się Chris Pratt i Bryce Dallas Howard, ale znanych twarzy będzie więcej, bo w obsadzie znaleźli się też między innymi Jeff Goldblum oraz Laura Dern. A przynajmniej znanych tym, którzy pamiętają jeszcze starsze filmy z Jurassic World.

Już jakiś czas temu w amerykańskich kinach IMAX pokazywany był 5-minutowy materiał promujący Jurassic World Dominion. Teraz zdecydowano się zaprezentować go szerszej publiczności. To dość obszerne wideo, ale nie obawiajcie się, nie jest początkiem nadciągającego filmu. To dosłownie jego prolog, pokazujący głównie wydarzenia sprzed 65 milionów lat. Dopiero końcówka zdradza co może dziać się w Jurassic World Dominion.

Jurassic World Dominion - prolog

Kiedy premiera Jurassic World Dominion?

Jurassic World Dominion pojawi się w kinach w czerwcu przyszłego roku. Teoretycznie tak odległy termin w dzisiejszych czasach mógłby budzić niepokój, ale w tym przypadku nie ma większych obaw co do tego, czy uda się go dotrzymać. Twórcy chwalili się już, że większość prac udało się ukończyć.

Źródło: Jurassic World