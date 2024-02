Promocja na słuchawki Anker - solidność w kapitalnej cenie

Można rzec, że słuchawki marki Soundcore by Anker z zasady grają lepiej niż sugerowałaby ich cena. Jeśli natomiast nabyć je w promocji, stają się wręcz kwintesencją opłacalności. A także często poszukiwanym kompromisem sprzętowym.

Poszukując dużych, bezprzewodowych słuchawek o bardzo dobrym brzmieniu i bardzo długim czasie pracy, a najlepiej jeszcze z aktywną redukcją hałasu, standardowo musimy liczyć się ze sporym wydatkiem. Modele premium (Bang & Olufsen, Bowers & Wilkins) to koszt niebotyczny, a popularne modele sklepowe z wyższej półki, takie jak Sony WH-1000XM5 czy Bose 700 to nadal półtora tysiąca złotych. Nic dziwnego, że wiele osób idzie na kompromis i decyduje się na skromniejsze urządzenia za maksymalnie połowę tej kwoty. Modele takie jak Sennheiser Accentum Wireless, Edifier WH950NB, Sony WH-CH720 czy Anker Space Q45 wciąż dobrze brzmią, ale ich cena nie przyprawia o ból głowy. Mogą też stanowić dobry start w drodze ku słuchaniu muzyki na lepszej jakości sprzęcie - to taka podróż ku lepszemu brzmieniu, ale na razie jedną nogą.

Czy te słuchawki dorównują modelom z wysokiej półki? Nie oszukujmy się, nie dorównują. Nie ma tu jednak mowy o gigantycznej przepaści, natomiast zdecydowanie przepaść dzieli je od słuchawek budżetowych. Słowem - mamy tutaj całkiem przyzwoity stosunek ceny do jakości. A dlaczego o tym mowa? Bowiem jeden ze wspomnianych modeli, Anker Space Q45 (Soundcore Space Q45) można właśnie dostać w cenie promocyjnej 399 złotych, zamiast standardowych 500-550 złotych. W takiej cenie te słuchawki niemal nie mają konkurencji w swojej klasie.

Soundcore by Anker nie jest marką wybitnie rozpoznawalną, często trudno było znaleźć ją w sklepach z elektroniką. Jej popularność wśród Polaków jednak mimo to rosła, aż sytuacja uległa zmianie i dziś sprzęt można już znaleźć u czołowych sprzedawców. Model Q45 oferuje bardzo dobre brzmienie, zresztą jeśli fabryczne ustawienie nie do końca nam odpowiada, możemy spersonalizować dźwięk pod swoje upodobania. Słuchawki wyposażono w aktywną redukcję hałasu (ANC), która ustępuje najlepszym w tym względzie urządzeniom (np. Sony czy Bose), acz wciąż cieszy jej obecność. Poradzi sobie ze znacznym wyciszeniem odgłosów innych domowników, zdecydowanie też pomoże w większym komforcie odsłuchać podcast czy audiobook w autobusie. Świetnie wypada tutaj także czas pracy - słuchawki mogą pracować grubo ponad 2 doby na jednym ładowaniu (a jeśli wyłączymy ANC to jeszcze dłużej).

Inne cechy modelu:

łączność Bluetooth 5.3 z zasięgiem do nawet 15m

obsługa kodeków: SBC, AAC, LDAC

etui oraz kabel Jack 3,5 mm w zestawie

Hi-Res Audio

impendancja: 16 Ω

średnica membrany: 40mm

Promocję znaleźć można na stronie Amazon.pl. Inne, warte uwagi sprzęty Soundcore objęte promocją:

