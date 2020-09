Ciągle czekamy na premierę nowych kart graficznych AMD Radeon, więc uważnie śledzimy wszystkie doniesienia o nowej generacji GPU. Ostatnio ślad nowych grafik pojawił się… w grze Fortnite.

Easter Egg w Fortnite – nadchodzą nowe karty AMD

Wszystko dzięki streamerce MissGinaDarling, która pochwaliła się na swoim Twitterze, że na mapie AMD Battle Arena (zaprojektowanej przez AMD we współpracy z moderem MAKAMAKES) odkryła całkiem ciekawy Easter Egg.

Nice job finding the easter egg! — Scott Herkelman (@sherkelman) September 4, 2020

Po wykonaniu określonego zadania i wprowadzeniu kodu „6000”, na ekranie pojawiła się informacja „Something big is coming to the AMD Battle Arena” (coś dużego nadchodzi na AMD Battle Arena).

O co może chodzić? Można podejrzewać, że to zapowiedź modeli Radeon RX 6000 (w tym sławnego Big Navi). Taki scenariusz poniekąd potwierdza też działanie Scotta Herkelmana, który pochwalił odkrycie zagadki i udostępnił post MissGinaDarling (warto dodać, że wcześniej Herkelman też w dosyć wymowny sposób skomentował premierę kart GeForce RTX 3000).

Karty Radeon RX 6000 mają podnieść poprzeczkę

Czy nowe Radeony stawią czoła modelom Nvidia GeForce RTX 3000? Tego jeszcze nie wiadomo, ale po nowej generacji GPU na pewno oczekujemy sporej poprawy osiągów.

Wiemy, że karty AMD mają zadebiutować jeszcze w tym roku – konstrukcje będą bazować na architekturze RDNA 2, która wprowadzi obsługę DirectX 12 Ultimate (a więc też technologii ray tracing) i znacznie poprawi efektywność energetyczną układów.

Źródło: Twitter @ MissGinaDarling, Twitter @ Scott Herkelman

