Jedna z najnowszych kart Intela, należąca do niższego segmentu dla graczy, pomimo swoich wielu wad, może mieć bardzo ciekawą zaletę. Otóż te GPU posiada naprawdę niezły potencjał do overclockingu. Jak duży?

Gigant z Santa Clara ponownie nie miał dobrego startu na rynku dedykowanych kart graficznych. Ciągłe opóźnienia w premierach kolejnych wersji GPU, cicha zmiana specyfikacji sprzętu, ograniczona dostępność i dystrybucja kart oraz fatalna premiera modelu Arc A380, nie zwiastują sukcesu „niebieskich”. Czy w takiej sytuacji jedyny akcelerator z oferty Intela, może czymkolwiek zainteresować potencjalnego kupującego? Otóż jeżeli ktoś lubi podkręcać swoje GPU, to będzie miał tutaj pole do popisu.

YouTuber z kanału ScatterBencher, zaprezentował światu na Twitterze kilka zrzutów ekranu z programów GPU-Z i HWiNFO, gdzie prezentuje podkręcenie rdzenia karty Arc A380 do poziomu 3,1 GHz! MassMan, znany ze swoich umiejętności w OC procesorów i kart graficznych, postanowił wziąć na „warsztat” wspomniane wcześniej GPU, co poskutkowało podniesieniem taktowania zegara A380 o 55%.

Chcoć sam „tweet” nie zawiera więcej informacji, oprócz enigmatycznego opisu „3.1G ARC A380, 2 steps forward, 1 step back”, to w sekcji komentarzy można odnaleźć informacje na temat dalszych "eksperymentów" z tym GPU. Generalnie tak ekstremalny wynik podkręcania nie jest (na ten moment) w pełni stabilny. ScatterBencher poinformował, iż karta przechodzi 3DMarka dopiero na ustawieniu 2700/2750 MHz. Ponadto nadal nie może sobie on poradzić ze zjawiskiem throttlingu, które usilnie próbuje obniżać taktowanie karty do 2150 MHz. Interesujące jest również to, że rdzeń karty (w przeciwieństwie do produktów AMD czy NVIDII) nie ma na sobie żadnych oznaczeń chipu.

Tak jakoś pusto na tym rdzeniu...

Wracjąc jednak do samego OC - Oczywiście uzyskanie tak abstrakcyjnego wyniku podkręcania, nie obyło się bez pewnych kompromisów. Najprawdopodobniej karta musiała zostać „zwodowana”, gdyż odczyty z wentylatora i pomiary temperatur są ze sobą sprzeczne (podczas chwilowych obciążeń karty, widzimy w programie 0 RPM przy temperaturze 36*C). Niektórzy zagraniczni redaktorzy zwrócili również uwagę na nietypowe odczyty całkowitego poboru mocy. Prawdopodobnie MassMan musiał zmienić ustawienia BIOSu karty, by ominąć odgórny limit mocy ustawiony na 75W.

Mamy nadzieję, że kanał ScatterBencher lub inni entuzjaści podkręcania GPU, ujawnią w niedługim czasie więcej informacji o swoich metodach OC. Dobrze byłoby również zobaczyć, jak takie zwiększenie taktowania rdzenia wpłynęłoby na wydajność w grach. Na ten moment pozostaje nam tylko czekać na kolejne modele kart Intela i zdecydowanie lepsze sterowniki.

Źródło: Twitter, Tom's HARDWARE