Karta graficzna Intel Arc A380 miała stanowić konkurencję dla najsłabszych modeli GeForce i Radeon. Pierwsze niezależne testy pokazują jednak, że rzeczywiście wypada ona… dużo słabiej.

Karta Intel Arc A380 w Chinach zadebiutowała kilka dni temu, ale na niezależne testy musieliśmy poczekać trochę dłużej. W końcu się doczekaliśmy - możemy Wam zdradzić jak w rzeczywistości wypada nowa konstrukcja "niebieskich".

Karta graficzna Intel Arc A380

Model Arc A380 to podstawowa propozycja, która została zaprojektowana z myślą o najtańszych komputerach do grania. W późniejszym terminie mają pojawić się wydajniejsze konstrukcje z serii Arc 5 i Arc 7.

Karta bazuje na układzie graficznym Intel Alchemist ACM-G11 – konstrukcja dysponuje 8 blokami Xe, które przekładają się na 1024 procesory strumieniowe. Oprócz tego zastosowano 6 GB pamięci GDDR6 96-bit.

Karta ma cechować się niedużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną - współczynnik TDP oszacowano na 75 W.

Testy karty graficznej Intel Arc A380

Jak wypada nowa karta? Intel chwalił się, że ma on oferować lepszą opłacalność od konkurencyjnego modelu Radeon RX 6400. Co prawda model Arc A380 póki co jest dostępny tylko w Chinach, ale w sieci już pojawiły się pierwsze niezależne testy wydajności.

Serwis bilibili opublikował test modelu Gunnir Intel Arc A380 Photon 6G OC (czyli jedynego modelu dostępnego w sklepowej sprzedaży).

Karta została fabrycznie podkręcona, a jej limit mocy zwiększono do 92 W (do działania wymagane jest podłączenie 8-pinowej wtyczki zasilającej). Do chłodzenia wykorzystano dwuslotowy cooler z dwoma wentylatorami.

W benchmarku 3DMark jest naprawdę nieźle. W starszym teście Fire Strike karta wypada ciut lepiej od GeForce GTX 1650 i słabiej od Radeona RX 6400. W nowszych Time Spy i Port Royal jest lepiej nawet od konkurencyjnego Radeona RX 6500 XT.



Intel Arc A380 - wydajność w League of Legends



Intel Arc A380 - wydajność w PUBG



Intel Arc A380 - wydajność w GTA V



Intel Arc A380 - wydajność w Shadow of the Tomb Raider



Intel Arc A380 - wydajność w Forza Horizon 5



Intel Arc A380 - wydajność w Red Dead Redemption 2

W grach sytuacja wygląda dużo gorzej, bo Intel Arc A380 wypada wyraźnie słabiej od GeForce GTX 1650 i Radeona RTX 6400.

Na ten moment karta Intel Arc A380 wypada BARDZO słabo. Realnie sprzęt wypada wyraźnie słabiej względem konkurencji, a do tego jego dostępność jest mocno ograniczona (a jeśli jest dostępny w horrendalnych cenach). Miejmy nadzieję, że do europejskiej premiery sytuacja się zmieni i Intel będzie mógł konkurować z Nvidią i AMD jak równy z równym.

