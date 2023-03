Karty graficzne Radeon RX 7900 XT coraz ciekawszą propozycją? Ostatnie obniżki cen wyglądają naprawdę zachęcająco.

Karta Radeon RX 7900 XT zadebiutowała pod koniec ubiegłego roku, ale początkowo nie należała do zbyt opłacalnych konstrukcji. Wygląda jednak na to, że sytuacja zaczyna się zmieniać i nowy model powoli staje się coraz ciekawszą propozycją dla graczy.

Obniżki cen kart graficznych Radeon RX 7900 XT

Premierowe ceny kart graficznych Radeon RX 7900 XT były mocno krytykowane w naszej recenzji – referencyjna wersja kosztowała około 5250 złotych, natomiast nieliczne niereferencyjne konstrukcje były nawet o kilkaset złotych droższe. Lepszą propozycją wydawał się tutaj wydajniejszy model Radeon RX 7900 XTX w cenie około 5800 złotych.

Od pewnego czasu widać większą dostępność niereferencyjnych konstrukcji, a także ogólny spadek cen kart graficznych. Czyżby AMD po cichu wprowadziło obniżki, aby nowy model stał się ciekawszą propozycją?



Najtańsze karty Radeon RX 7900 XT można kupić za 4600 - 4700 zł (ceny: RTV Euro AGD)

Przejrzeliśmy oferty dużych polskich sklepów i sytuacja wygląda całkiem nieźle. Najtańsze referencyjne modele Radeon RX 7900 XT obecnie można znaleźć za 4600 – 4700 złotych, zaś za niereferencyjne wersje trzeba wyłożyć co najmniej 4800 złotych (ceny lepszych modeli przekraczają 5000 złotych).



Najtańsze karty Radeon RX 7900 XTX można kupić za 6000 zł (ceny: Komputronik)

Obniżek nie widać w przypadku wydajniejszego modelu Radeon RX 7900 XTX. Co prawda pojawiło się tutaj więcej niereferencyjnych konstrukcji, ale najtańsze wersje kosztują około 6000 złotych (lepsze wersje to już koszt około 6500 – 6800 złotych).

AMD chce mocniej konkurować o klienta

Radeon RX 7900 XT początkowo nie należał do zbyt opłacalnych modeli, ale po obniżkach jest dużo ciekawszą propozycją i może lepiej konkurować z modelem GeForce RTX 4070 Ti (zwykle jest on nieco słabszy, ale można go kupić kilkaset złotych taniej).

Dajcie znać co sądzicie o Radeonie RX 7900 XT. Obecne ceny są odpowiednie, czy karta musiałaby jeszcze potanieć?

Źródło: inf. własna, RTV Euro AGD, Komputronik