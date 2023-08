We Francji, a dokładniej w miejscowości Rouen, doszło do dwunastu kradzieży kart SIM w przeciągu zaledwie kilku tygodni. Doprowadziło to do paraliżu wind. Jak to możliwe?

Współczesne windy często wykorzystują karty SIM do komunikacji z centralą. W razie awarii osoba wewnątrz może więc połączyć się z serwisem. Co istotne, te karty są identyczne z tymi, które używamy w naszych telefonach komórkowych.

Jak kradzież karty SIM prowadzi do awarii windy?

Kradzież takiej karty SIM sprawia, że operator windy musi ją wyłączyć. Gdyby tego nie zrobił, naruszyłby zasady bezpieczeństwa. Właśnie w ten sposób w ciągu kilku ostatnich tygodni uziemionych zostało dwanaście wind we francuskim Rouen.

Po co złodziejom te karty? To zwykłe karty SIM – z przypisanym numerem i pakietem danych. Złodziej zyskuje więc kartę, której nie musi rejestrować, co zapewnia mu anonimowość. Może następnie wykorzystać taki numer do wykonywania połączeń i wysyłania wiadomości SMS, realizując ten lub inny sposób na oszustwo.

Ale to nie koniec problemów. Złodzieje, kradnąc karty SIM, często niszczą okablowanie i panele sterujące, co znacznie zwiększa koszty naprawy. Jak podaje Le Parisien, koszty pojedynczego incydentu mogą sięgać nawet 2 tys. euro, co po przeliczeniu na złotówki daje około 9 tys.

„Problem został zażegnany”

Na szczęście problem został zażegnany. Urząd ds. Mieszkalnictwa Publicznego podjął decyzję o wdrożeniu nowego zabezpieczenia. Szczegóły tej decyzji nie zostały ujawnione, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę skalę problemu.

Źródło: Le Parisien