Okres świąteczny, to najlepszy czas, aby wyhaczyć swoje ulubione tytuły w bardzo niskiej cenie, jednak do tej pory nie wiemy, kiedy wystartuje zimowa wyprzedaż w serwisie Steam, choć wszystko wskazuje na to, że rozpocznie się ona już jutro!

Nie tak dawno informowaliśmy o promocji, jaką przygotował Epic Games Store, jednak większość z nas wciąż czeka na informacje w sprawie Steam Winter Sale. Wygląda na to, że już jutro tj. 22 grudnia 2020 o godzinie 19:00 polskiego czasu w serwisie ruszy świąteczna wyprzedaż, a wraz z nią Steam Awards 2020, czyli głosowanie na najlepszą grę 2020 roku według użytkowników Steama.

Steam Winter Sale prawdopodobnie wystartuje jutro

Według fanowskiego portalu When Is The Next Steam Sale, zimowa wyprzedaż w serwisie Steam ma wystartować jutro. Choć informacje nie pochodzą z oficjalnych źródeł, to warto wspomnieć, że wyżej wymieniony portal rzadko myli się w swoich przewidywaniach. Informacje potwierdza również inny portal SteamDB, który twierdzi nawet, że zimowa wyprzedaż potrwa do 5 stycznia 2021 roku.

Jutro wystartuje również Steam Awards 2020

Warto przypomnieć, że jutro startuje Steam Awards 2020, czyli głosowanie użytkowników Steam na najlepszą grę 2020 roku. Warto dodać, że zimowa wyprzedaż do tej pory rozpoczynała się równocześnie wraz z głosowaniem. Poniżej znajdziecie listę nominowanych gier:

OWOC MIŁOŚCI

CS:GO

Among us

Wiedźmin III: Dziki Gon

Terraria

No Man's Sky

RAZEM RAŹNIEJ

Fall Guys

Sea of Thieves

Bordelands 3

Deep Rock Galactic

Risk of Rain 2

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA ROZGRYWKA

Death Stranding

Control: Ultimate Edition

Superliminal

Noita

Teardown

GRA ZE ZNAKOMITĄ FABUŁĄ

Read Dead Redemption 2

Detroit: Become Human

Mafia: Definitive Edition

Metro Exodus

Horizon Zero Dawn

NAJLEPSZA GRA, W KTÓREJ JESTEŚ DO BANI

Apex Legends

Ghostrunner

Crusader Kings III

Fifa 21

GTFO

ZNAKOMITY STYL WIZUALNY

Ori and the Will of the Wisps

Battlefield V

There is No Game: Jam Edition 2015

Marvel's Avengers

Black Mesa

NAJLEPSZA ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA

DOOM Eternal

Halo: The Master Chief Collection

Helltaker

NFS Heat

Persona 4 Golden

USIĄDŹ I ZRELAKSUJ SIĘ

Sims 4

Microsoft Flight Simulator

Untitled Goose Game

Satisfactory

Factorio

Na którą z wyżej wymienionych produkcji oddacie głos? A może Wasza ulubiona gra w ogóle nie znalazła się na liście nominowanych? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: SteamDB, whenisthenextsteamsale, Steam, informacja własna

