Poznaliśmy harmonogram istotny dla całej ludzkości. Wiemy, kiedy ma się zacząć kolonizacja Marsa.

Ambitne plany i epokowe wydarzenia czasami są planowane na odległą przyszłość. Z tego trendu wyłamuje się Elon Musk. Miliarder, który jest https://www.benchmark.pl/aktualnosci/starship-trzeci-lot-kiedy-i-jak.htmltwórcą SpaceX, nie chce niczego odkładać na zbyt długi czas. Właśnie się dowiedzieliśmy, kiedy ma się odbyć pierwszy załogowy lot na Marsa. Nie będziemy musieli czekać długo.

Kiedy Musk chce wysłać ludzi na Marsa?

Pierwszym krokiem do przeprowadzenia pierwszej misji załogowej, będzie wysłanie samego statku. SpaceX chce, aby już w 2026 roku na Marsa poleciał statek Starship. Bez narażania ludzi naukowcy sprawdzą choćby, czy uda im się bezpiecznie wylądować na powierzchni “Czerwonej Planety”.

Pierwszy lot z załogą ma się natomiast odbyć niedługo potem, bo już w 2028 roku. Pierwsze samowystarczalne miasto na Marsie miałoby powstać w ciągu 20 lat.

Największa przeszkoda? Ogromny koszt

Obecnie szacuje się, że wysłanie tony ładunku na Marsa kosztowałoby 1 miliard dolarów. Zdaniem SpaceX operacja będzie opłacalna, jeśli spadnie on do 100000 dolarów za tonę. Nic dziwnego, że konieczne jest ograniczenie kosztów. Statek SpaceX Starship ma jednorazowo przewieźć do 100 ton sprzętu i wyposażenia. Wrażenie robi nie tylko ładowność, ale również odporność termiczna statku. Może wejść w atmosferę z prędkością 7,5 km/s, do tego więcej, niż jeden raz. Wielokrotne wykorzystanie statku pozwoli ograniczyć koszty.

Kolonizacja Marsa jest jednym z celów Elona Muska. Amerykanin jest zdania, że pomoże to przetrwać całej ludzkości. Mars nie był przy tym jedyną planetą braną pod uwagę. Okazuje się jednak, że może być dla nas najlepszą “nową Ziemią”. Atmosfera jest bogata w CO2, a dzień ma podobną długość do ziemskiego. Niższa, niż na Ziemi, grawitacja powinna ułatwić transport i budowanie różnych konstrukcji.

Źródło: NotebookCheck