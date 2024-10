Sezon 1 w Call of Duty: Black Ops 6. Kiedy start?

Za nami premiera Call of Duty: Black Ops 6. Premiera niezwykle udana, dodajmy. Twórcy gry nie zwalniają tempa i już zapowiadają pierwszy sezon rozgrywek. Tym samym strzelanka wzbogaci się o nową zawartość.

Czym byłoby Call of Duty, gdyby nie konsekwentnie rozwijane elementy sieciowe? Nie samą kampanią seria stoi. Tak się składa, że poznaliśmy pierwsze informacje na temat Sezonu 1 w Call of Duty: Black Ops 6.

Sezon 1 tuż za rogiem

Sezon 1 w Call of Duty: Black Ops 6 rozpocznie się 14 listopada. Szczegóły są mgliste, jednak twórcy zapewniają, że na graczy spotka “kolosalną ilość darmowej zawartości, takiej jak zupełnie nowe mapy i tryby wieloosobowe, przerażającą nową mapę Zombie w sezonie”. Sezon 1 to jednocześnie transfer Omnimovement, uzbrojenia z Black Ops 6 oraz Loadout do Call of Duty: Warzone.

rozwiń

Niuanse Sezonu 1 zostaną ujawnione w najbliższym czasie, więc skupmy się na tym, co już wiadomo. Otóż 1 listopada do Call of Duty: Black Ops 6 trafi znana i ceniona przez społeczność mapa Nuketown w odświeżonej oprawie graficznej. Natomiast już teraz gracze mogą próbować swoich sił w nowym trybie Infected.

W Call of Duty: Black Ops 6 zagrasz w ramach abonamentu Game Pass

Przypomnijmy, że premiera Call of Duty: Black Ops 6 miała miejsce 25 października 2024 r. Tytuł jest dostępny na PC, konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X|S.

Co istotne, nowe Call of Duty zasila bibliotekę usługi Xbox Game Pass.

Źródło: Activision