  Wyciekł filmik z GTA 6. Były animator Rockstar ujawnił nowe szczegóły
Wyciekł filmik z GTA 6. Były animator Rockstar ujawnił nowe szczegóły

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Nowy przeciek z GTA 6. W sieci pojawił się film byłego animatora Rockstar Games, ujawniający animacje motion capture z gry.

GTA 6 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier — a ostatnio Rockstar zdecydował się na kolejne opóźnienie terminu premiery. W międzyczasie studio publikuje oficjalne materiały, choć w sieci regularnie pojawiają się również mniej lub bardziej wiarygodne przecieki.

Przeciek z GTA 6 

Jak opisuje NotebookCheck, były animator Rockstar Games – celowo lub przez pomyłkę – opublikował fragmenty animacji motion capture. Motion capture to technika nagrywania ruchu prawdziwych aktorów, wykorzystywana w grach do tworzenia realistycznych animacji postaci. 

Na udostępnionym materiale można zobaczyć dwa fragmenty związane z GTA 6. Opublikowane nagrania to robocze, wewnętrzne materiały — nie przedstawiają finalnej rozgrywki ani tym bardziej informacji o wydajności. Mogą one jednak zdradzać pewne elementy, które trafią do ostatecznej wersji gry. 

Pierwszy fragment przedstawia mężczyznę wsiadającego i zsiadającego z roweru, prezentującego bardzo płynne animacje. W materiale pojawia się logo „Lom Bikes”, prawdopodobnie nawiązujące do komunikacji miejskiej działającej w Miami. Wielu graczy spekuluje teraz, że rowery mogą stać się jedną z dostępnych form transportu podczas eksploracji Vice City. 

Drugi klip prezentuje animację zejścia z monster trucka jednej z żeńskiej postaci niezależnej. Fani zauważyli, że z grubsza odpowiada ona wyglądowi Lucii z oficjalnych zwiastunów GTA 6. Można zatem się spodziewać się, że w finalnej wersji gry dostępne będą podobne pojazdy do wspomnianego monster trucka.

