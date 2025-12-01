Wyciekł filmik z GTA 6. Były animator Rockstar ujawnił nowe szczegóły

Nowy przeciek z GTA 6. W sieci pojawił się film byłego animatora Rockstar Games, ujawniający animacje motion capture z gry.

GTA 6 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier — a ostatnio Rockstar zdecydował się na kolejne opóźnienie terminu premiery. W międzyczasie studio publikuje oficjalne materiały, choć w sieci regularnie pojawiają się również mniej lub bardziej wiarygodne przecieki.

Przeciek z GTA 6

Jak opisuje NotebookCheck, były animator Rockstar Games – celowo lub przez pomyłkę – opublikował fragmenty animacji motion capture. Motion capture to technika nagrywania ruchu prawdziwych aktorów, wykorzystywana w grach do tworzenia realistycznych animacji postaci.

Na udostępnionym materiale można zobaczyć dwa fragmenty związane z GTA 6. Opublikowane nagrania to robocze, wewnętrzne materiały — nie przedstawiają finalnej rozgrywki ani tym bardziej informacji o wydajności. Mogą one jednak zdradzać pewne elementy, które trafią do ostatecznej wersji gry.

Pierwszy fragment przedstawia mężczyznę wsiadającego i zsiadającego z roweru, prezentującego bardzo płynne animacje. W materiale pojawia się logo „Lom Bikes”, prawdopodobnie nawiązujące do komunikacji miejskiej działającej w Miami. Wielu graczy spekuluje teraz, że rowery mogą stać się jedną z dostępnych form transportu podczas eksploracji Vice City.

Drugi klip prezentuje animację zejścia z monster trucka jednej z żeńskiej postaci niezależnej. Fani zauważyli, że z grubsza odpowiada ona wyglądowi Lucii z oficjalnych zwiastunów GTA 6. Można zatem się spodziewać się, że w finalnej wersji gry dostępne będą podobne pojazdy do wspomnianego monster trucka.