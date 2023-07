Popularne bezprzewodowe słuchawki od JBL teraz 25% taniej

JBL to jedna z ulubionych marek polskich konsumentów, zwłaszcza młodzieży. Popularny model bezprzewodowy 510BT można teraz kupić znacznie taniej. Szukasz nausznych słuchawek Bluetooth z mocnym basem? Ta promocja może być dla Ciebie.

JBL z mocną pozycją na polskim rynku

Model JBL Tune 510BT to jedno z najpopularniejszych urządzeń w bogatym katalogu słuchawek i głośników marki JBL. Jest to też jeden z tańszych sprzętów, jeśli chodzi o słuchawki nauszne z łącznością bezprzewodową Bluetooth.

Nauszne Tune 510BT to słuchawki niedrogie, o uniwersalnym zastosowaniu i dynamicznym brzmieniu, które idealnie wpasowały się w preferencje młodego pokolenia. Tego typu brzmienie nie każdemu przypadnie do gustu, bowiem jak większość słuchawek JBL, te również mają mocno podkreślony bas, który potrafi zdominować pozostałe pasma (a już na pewno pasmo środkowe). Słuchawki tego typu dobrze sprawdzają się zwłaszcza przy słuchaniu współczesnej muzyki (np. w trakcie aktywności fizycznej), nieźle nadają się też do oglądania telewizji czy do zajęć przy komputerze. Można je sparować jednocześnie z dwoma źródłami, co dla wielu osób będzie miłą niespodzianką. Urządzenie wyposażono także w mikrofon, stąd możemy przez nie prowadzić rozmowy telefoniczne czy na Teamsach - z zaznaczeniem, że w pomieszczeniu nie może być bardzo głośno, a na dworze zbyt wietrznie.

Pod kątem designu to słuchawki przyjemnie minimalistyczne, dobrze przylegające do głowy, z niewielkimi nausznikami. To nie jest urządzenie, które ma się rzucać w oczy, stąd muszle nie zakrywają całych uszu. Na plus tego modelu należy zaliczyć możliwość składania nauszników (do środka lub na płasko). Świetnie wypada też czas pracy - na jednym ładowaniu możemy słuchać muzyki przez ponad 30 godzin, a jeśli oszczędzamy na głośności, zbliżamy się wręcz do 40 godzin.

Aktualna promocja na ten model dostępna jest na stronie Morele oraz alternatywnie na polskiej stronie Amazon (jeśli jesteś abonenetem Amazon Prime, dostawa jest darmowa) - słuchawki zakupić można w cenie 158,79 zł.

