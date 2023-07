11 lipca rusza Amazon Prime Day 2023. Oto co dla łowców ofert przygotował duński producent audio Jabra.

Amazon Prime Day 2023 odbędzie się 11 i 12 lipca. W tym czasie członkowie programu Amazon Prime mogą korzystać z wielu ciekawych ofert, niektórych atrakcyjnych cenowo. Wśród promocji nie mogło zabraknąć produktów firmy Jabra.

Duński specjalista w dziedzinie audio i wideo przecenia swoje zestawy słuchawkowe – i nie tylko. Oto przegląd produktów, które będą dostępne w promocji w ramach promocji Amazon Prime Day 2023.

Jabra Elite 7 Pro

Pierwszym z urządzeń wartych uwagi jest zestaw słuchawkowy Jabra Elite 7 Pro z redukcją hałasu. Technologia Jabra MultiSensor Voice ma zapewniać doskonałą jakość połączeń i dźwięku.

Jabra Elite 7 Active

Ten model to propozycja dla osób, które prowadzą aktywny tryb życia. Zaawansowana inżynieria dźwięku w połączeniu z powłoką ShakeGrip oferuje dużą swobodę podczas treningu dzięki idealnemu dopasowaniu.

Jabra Talk 65

Talk 65 to zestaw słuchawkowy Bluetooth mono przeznaczony dla mobilnych osób, które chcą pozostać w kontakcie zarówno podczas podróży do pracy, jak i w trakcie załatwiania spraw służbowych. Cechy zestawu to zasięg łączności bezprzewodowej 100 m oraz odporność na pył i wodę z stopniem ochrony IP54.

Jabra Speak 510

To zestaw głośnomówiący z USB i Bluetooth. Kompaktowe urządzenie od Jabra umożliwia prowadzenie rozmów konferencyjnych w dowolnym miejscu. Oferuje czysty dźwięk, łatwą konfigurację plug and play i kompatybilność z wiodącymi platformami UC.

Informacje na temat cen i rabatów będą dostępne we wtorek 11 lipca 2023. Już teraz w promocji dostać można natomiast czytniki Kindle.

