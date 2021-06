Jest szansa, by kupić Kindle’a za dwie trzecie ceny. Na polskim Amazonie wystartował Festiwal okazji, a jedną z jego najjaśniejszych gwiazd jest właśnie Paperwhite w wersji bez reklam.

Kindle Paperwhite w promocji. I to porządnej promocji

Kindle Paperwhite należy do najlepszych czytników e-booków na rynku. Dzięki wodoszczelnej konstrukcji możesz z niego korzystać na basenie czy podczas kąpieli w wannie, a doświetlenie ekranu pozwala ci oddawać się lekturze nawet po zmroku i w pełnym słońcu. Nie musisz się też martwić o rozładowany akumulator, bo to stan, który zastaniesz raz na kilka tygodni.

Jest lekki i smukły, a pamięci wystarcza na tysiące książek – możesz je mieć zawsze przy sobie, gdy tylko najdzie cię ochota, by trochę poczytać. A czytanie jest przyjemne, bo Paperwhite ma jeden z najlepszych wyświetlaczy na rynku. Nie męczy oczu i oferuje rozdzielczość 300 ppi. W dodatku możesz dobrać sobie ustawienia tekstu (rozmiar, grubość czy styl fontu), tak by zapewnić sobie maksymalnie komfortowe warunki.

Skorzystaj z promocji i kup Kindle Paperwhite za dwie trzecie ceny:

Oczywiście, jak to Amazonie, możesz liczyć na bezpłatną dostawę w dwa dni lub – jeśli bardzo zależy ci na czasie – ekspresową, dzięki której paczkę otrzymasz już jutro. Sama promocja potrwa natomiast do końca tego tygodnia (konkretnie: do 13 czerwca).

Źródło: Amazon, informacja własna