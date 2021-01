Świat bezdotykowych rozwiązań to świat bardziej higieniczny i zdrowy. Być może nadszedł już najwyższy czas, by wdrożyć coś takiego w… windzie.

W pandemicznych czasach na każdym kroku jesteśmy przestrzegani, by nie dotykać żadnych powierzchni ani przycisków, jeśli nie ma takiej konieczności – dlatego choćby drzwi w autobusach i pociągach otwierają się automatycznie. W przypadku windy sytuacja wygląda inaczej, ale pojawiło się światełko w tunelu. Przynosi je singapurskie studio Stuck Design, a jego nazwa brzmi: Kinetic Touchless.

Kinetic Touchless – Wciskaj przyciski, nawet ich nie dotykając

Kinetic Touchless to technologia, która naśladuje wciskanie przycisków, nie wymagając ich faktycznego dotykania. Wykrywa i identyfikuje ruch palca zbliżającego (lub oddalającego) się do (lub od) przycisku i wywołuje żądany efekt. To może być trudne do wyobrażenia, dlatego najlepiej zrobisz, oglądając ten krótki (a przy okazji genialnie zrobiony) klip wideo – prosto od Stuck Design:

„Kinetic Touchless to zaskakująco przyjemna i nowatorska technologia zbliżeniowa” – zachwalą twórcy i dodają, że „przebija oczekiwania”. Niestety – choć działający prototyp już istnieje, na razie technologia Kinetic Touchless wciąż jeszcze znajduje się w fazie eksperymentalnej. Cóż – trzymamy kciuki.

