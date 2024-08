W Kingdom Come Deliverance 2 nie zagramy w tym roku. Długo oczekiwana kontynuacja potrzebuje najwyraźniej nieco więcej czasu. Oto nowa data premiery.

Kingdom Come Deliverance 2 zapowiada się na prawdziwą ucztę dla fanów gier RPG. Pierwsza odsłona to zdecydowanie jedna z najciekawszych gier tego gatunku, więc oczekiwania względem kontynuacji są ogromne. Czy druga część gry autorstwa czeskiego studia Warhorse również spotka się z ciepłym przyjęciem? Wszystko wyjaśni się w 2025 r.

Data premiery Kingdom Come Deliverance 2

Początkowo produkcja miała ujrzeć światło dzienne w 2024 r., lecz plany się zmieniły. Premiera Kingdom Come Deliverance 2 nastąpi 11 lutego 2025 r. – informują deweloperzy ze studia Warhorse.

rozwiń

Gra zmierza na PC, konsole PS5 oraz XSX. Nie znamy jeszcze oficjalnych wymagań sprzętowych, więc gracze pecetowi muszą uzbroić się w cierpliwość. Wiemy natomiast, że Kingdom Come Deliverance 2 pokaże swoje oblicze w trakcie Gamescom 2024 – twórcy zaprezentują 20-minutowy materiał z rozgrywką. Wkrótce zostaną również przedstawione szczegóły na temat edycji kolekcjonerskiej.

Twórcy gry mają gest

Niektórzy najwyraźniej otrzymają Kingdom Come Deliverance 2 za darmo. Twórcy chcą w ten sposób podziękować tym graczom, którzy wspierali pierwszy projekt. Przypomnijmy, że pierwsza część gry zadebiutowała w 2018 r., lecz początki sięgają 2014 r., kiedy uruchomiono zbiórkę na Kickstarterze. Kingdom Come Deliverance w ciągu sześciu lat obecności na rynku sprzedało się w nakładzie ponad 6 mln egzemplarzy.

Kingdom Come Deliverance 2 dołącza zatem do listy najważniejszych gier 2025 r. Konkurencja będzie silna, wszak w przyszłym roku trafi ciekawie zapowiadające się Marvel 1943: Rise of Hydra, nie wspominając już o GTA 6.

Źródło: Warhorse Studios