Fabryka Tesli w niemieckim Gruenheide pod Berlinem wymaga rozbudowy. W związku z tym, aby produkować ekologiczne samochody - należy wyciąć 70 hektarów lasów.

Niemiecka fabryka Tesli pochłonęła mnóstwo lasów podczas budowy

Powstanie Gigafactory Berlin w miejscowości Gruenheide pochłonęło ogromną powierzchnię lasu. Wykarczowano 150 ha, utrudniono dostęp do wody mieszkańcom zamieszkującym okolicę, a poza tym fabryka uszczupliła o 5 miliardów euro portfel Tesli. Wszystko to w imię dbałości o ekologię, a dokładniej rzecz ujmując - aby produkować ekologiczne samochody.

Jak się jednak okazuje, dotychczas poniesione przez przyrodę koszty nie są jedynymi. Elon Musk zaczął już wycinkę kolejnych lasów.

Kolejne hektary lasów są już wycinane, choć zgody nadal nie ma

Tesla nie poprzestaje na wykarczowaniu 150 ha lasów i zaczęła już wycinkę kolejnych 70 ha na rzecz rozbudowy Gigafactory Berlin. Protesty grup związanych ze środowiskiem na niewiele się zdały, a sam Joerg Steinbach (minister gospodarki Brandenburgii) stwierdził, że rozwój fabryki Tesli jest istotny dla rozwoju regionu.

Zaskakujący wydaje się być fakt, że wycinka lasu rozpoczęła się mimo braku uzyskania oficjalnych zgód od władz Brandenburgii. Tesla mimo tego wprowadziła ciężki sprzęt na tereny w okolicy Gigafactory Berlin i spieszy, aby możliwie szybko wybudować kolejne obiekty.

Fabryka Tesli w Berlinie będzie rozbudowana na powierzchni kolejnych 70 hektarów (Źródło: Tesla)

Rozbudowa fabryki jest niezbędna, aby zwiększyć wydajność produkcji

Elon Musk już podczas świętowania osiągnięcia wydajności produkcji Tesli Model Y pod Berlinem na poziomie 2.000 egzemplarzy tygodniowo mówił, że fabryka będzie pracować jeszcze szybciej, aby „w 2023 rok wejść pełnej szybkości”.

I choć do początku kolejnego roku zostało niewiele czasu - i nowy obiekt na wykarczowanych 70 ha nie zdąży w tym czasie powstać, to w przyszłości pozwoli on istotnie przyspieszyć z produkcją. Wszystko to w imię ambitnego planu produkowania 20 milionów samochodów rocznie od 2030 roku.

Tempo rozwoju Tesli jest wyjątkowo dynamiczne - myślicie, że tak dobra passa potrwa jeszcze długie lata, czy rynek może spowolnić ekspansję Muska? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: electrek