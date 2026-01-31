Retro obudowa i przycisk turbo. Niecodzienny komputer Maingear

Mocny komputer zamknięty w retro obudowie to połączenie, które może wzbudzać pozytywne skojarzenia. Maingear doskonale zdaje sobie z tego sprawę i pozwala wam kupić urządzenie, które wygląda jak wyjęte z lat 90.

W 2026 roku retro ma się dobrze. Nie tak dawno wspominaliśmy o projekcie telewizora z odtwarzaczem kaset VHS. To niejedyny projekt, który odwołuje się do wspomnień. Tym razem na celowniku są gracze oraz ci, którzy swoją przygodę z komputerami odbywali w czasach Windowsa 98. Wtedy nikt jeszcze nie myślał o stabilnych 120 klatkach na sekundę, a podkręcanie było domeną nielicznych.

Maingear pragnie przypomnieć o tej erze, ale zabierając związane z nią niedogodności. Projekt Retro98 zakłada połączenie obudowy nawiązującej do wszechobecnego szarego plastiku, z którego skonstruowane były klawiatury, myszki, monitory, jak i same jednostki centralne ze współczesną wydajnością. Aby dać się w pełni ponieść tej fali nostalgii, trzeba mieć głęboki portfel i działać szybko.

Komputery Retro98 łączą moc podzespołów i nostalgię

Producent postawił na cztery warianty komputerów Retro98, które są ręcznie budowane przez inżynierów. Gwiazdą każdego zestawu jest obudowa SilverStone FLP02 Retro Beige z kilkoma smaczkami. Na froncie znajdziemy imitację trzech stacji na dysietki oraz dodatkowe przyciski jak “Reset” oraz “Turbo”. Miłe nawiązanie do czasów, gdy gry polegały na częstotliwości taktowania procesora do obliczania prędkości wydarzeń w rozgrywce.

Komputery Maingear Retro98 bez wątpienia poradzą sobie zarówno ze starszymi, jak i nowszymi grami. Producent przygotował cztery wersje, a z ich nazw dowiecie się, jakie karty NVIDIA zostały zastosowane:

Retro98 5070 (Intel Core Ultra 7 265K) za 2499 dolarów.

Retro98 5080 (AMD Ryzen 7 9800X3D) za 3499 dolarów.

Retro98 5090 (AMD Ryzen 7 9850X3D) za 4999 dolarów.

Retro98α (AMD Ryzen 9 9950X3D oraz RTX 5090) za 9799 dolarów.



Maingear Retro98 z przodu i z tyłu

Do ceny musicie także doliczyć koszt wysyłki ze Stanów Zjednoczonych. Możecie jednak nie zdążyć, bo producent przygotował tylko 32 wersje komputerów Retro98, a wariant alpha jest jeszcze bardziej limitowany. Stworzono tylko sześć egzemplarzy, a oprócz zastosowania 4 TB pamięci SSD w porównaniu do 2 TB z innych modeli czy 64 GB RAM-u wyróżnia go chłodzenie cieczą w limitowanej edycji od Alphacool.

Specyfikacje wszystkich komputerów należą do tych z wydajniejszej części. Oprócz kart Nvidii z serii 50 i wydajnych układów Intela i AMD postawiono na 32 lub 64 GB RAM-u DDR5 Kingston o prędkości 6000 MT/s, płyty główne MSI Z890 Gaming Plus WiFi oraz system Windows 11 w wersji do “instalacji bez zapychającego oprogramowania”.

Jeśli cena jest dla was zbyt wysoka, to na pocieszenie warto wspomnieć, że Maingear sprzedaje także samą obudowę SIlverStone FLP02 za 299 dolarów. Producent zaznacza, że nie planuje tworzyć reedycji i komputery kupicie wyłącznie w jego autoryzowanym sklepie, więc jeśli macie chrapkę na mocny sprzęt, który wygląda niepozornie, warto się pospieszyć.

Źródło: CNET