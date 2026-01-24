Masz kasety VHS? Ten retro telewizor je uruchomi

Telewizorów CRT i odtwarzaczy kaset praktycznie już nie ma na rynku. Jedną z inicjatyw, która ma przywrócić wspomnienia z tamtych czasów, jest RetroBox. Pomysł wydaje się ambitny, ale do sklepowych półek jeszcze długa droga.

W erze streamingu oraz rozdzielczości 4K czy 8K oraz rozważań, czy wybrać telewizor OLED czy też mini LED do gier, niektórzy mogą poczuć, że chcą powrócić do dawnych czasów. Dla takich osób powstał RetroBox, czyli urządzenie przypominające stare telewizory ze zintegrowanym odtwarzaczem kaset VHS.

Projekt jest we wstępnej fazie rozwoju, ale już teraz twórcy wiążą z nim spore nadzieje i mają w planach połączyć atmosferę starych telewizorów i nowoczesnych możliwości.

RetroBox to telewizor na kasety jak w 1999 roku

Rozwiązanie ma umiejętnie łączyć nostalgię z nowoczesną technologią i kompatybilnością. Między innymi dlatego dostaniemy w nim nowoczesny panel, najpewniej LCD. Ekranu nie wykonano w technologii CRT, więc nie poczujemy charakterystycznych efektów wizualnych, a jedynie ich emulację. Wynika to z ograniczonej dostępności podzespołów oraz delikatności technologii CRT.

Nie oznacza to,że urządzenie jest tylko obudową na nowoczesne podzespoły. Jego centralną częścią jest odtwarzacz kaset VHS i kaset VCR. Wśród złączy znajdzie się S-Video, złącze kompozytyowe, YPbPr i ASTC. Telewizor będzie wspierał rozdzielczości 240p oraz 480i w NTSC i w charakterystycznych proporcjach 4:3. Starsze konsole i komputery skorzystają ze skanu horyzontalnego z częstotliwością 15 KHz. Częstotliwość odświeżania to z kolei 60 Hz.

Na razie telewizor jest adresowany do użytkowników w Stanach Zjednoczonych oraz wszystkich innych miejsc, gdzie obowiązywał standard NTSC. Jeżeli produkt dotarłby do Europy, musiałby uwzględnić formaty PAL, wsparcie dla rozdzielczości 288p i 576i oraz eurozłącze (SCART). Dla tych, którzy chcą być retro tylko trochę, przewidziano złącze HDMI.

Telewizor RetroBox z emulacją retro efektu obrazu oraz charakterystyczną bryłą pojawił się na stronie producenta z ceną 400 dolarów. Oprócz tego istnieje wariant za 425 dolarów, w którym do urządzenia otrzymujemy pięć losowych kaset z kultowymi filmami z ery VHS. Za projektem stoi duet studentów - Daniela i Chase. Projekt wydaje się być dziełem entuzjastów, ale na ten moment brak technicznych aspektów, a demo to kilka filmów na Instagramie RetroBox.

