Komputer z kartą GeForce RTX 4090 nie musi być drogi… pod warunkiem, że to zabawkowy zestaw z klocków LEGO. Chińska firma Colorful wprowadziła do sprzedaży ciekawą zabawkę, która może znaleźć spore grono chętnych.

Karta graficzna GeForce RTX 4090 to marzenie niejednego gracza – piękna, wydajna, ale też masakrycznie droga (ceny mają zaczynać się prawie od 10 tys. złotych!). Komputer z taką kartą na pewno będzie marzeniem entuzjastów. Drogim marzeniem! Jest jednak sposób, aby sprawić sobie taki sprzęt w niższej cenie.

Komputer z kartą GeForce RTX 4090... tylko taki z klocków

Chińska firma Colorful wprowadziła do oferty kilka wersji karty GeForce RTX 4090. Nas jednak bardziej zainteresował zestaw klocków iGame M600 Brick Set – konstrukcja została przygotowana we współpracy z firma Pingqui Building Blocks (całość ma 1123 elementy, więc mówimy o całkiem dużym zestawie).

iGame M600 Brick Set to model komputera wzorowany na prawdziwym sprzęcie chińskiego producenta. Całość wygląda naprawdę imponująco. Zobaczcie zresztą sami.



Płyta główna, pamięci RAM i karta graficzna - teraz można je nie tylko zamontować, ale nawet samemu zbudować



GeForce RTX 4090 z klocków - takim sprzętem nie pogardziłby żaden entuzjasta



W składaniu komputer pomoże figurka szalonego naukowca :-)

Może na pierwszy rzut oka trudno to zauważyć, ale w środku zainstalowano płytę główną Colorful iGame Ultra Z690 D5, pamięci Colorful iGame Vulcan oraz kartę graficzną Colorful RTX 4090 Vulcan OC.

Ile kosztuje komputer z klocków?

Zestaw na pewno znalazłby spore grono zainteresowanych. Kto wie, może nawet cieszyłby się większym zainteresowaniem niż karty RTX 4090, których ceny są niebotycznie wysokie i realnie mało kto może sobie na nie pozwolić. Jest tylko jeden problem – model iGame M600 Brick Set póki co będzie dostępny tylko w Chinach (standardowa cena to 399 juanów, co przekłada się na niecałe 300 złotych, ale obecnie prowadzona jest przedsprzedaż za 299 juanów, czyli jakieś 200 złotych).

Źródło: VideoCardz, Colorful