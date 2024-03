Zakończył się okres wsparcia kolejnych smartfonów Samsung. Tym razem na "czarnej liście" znalazły się cztery modele, które swojego czasu cieszyły się niemałym wzięciem. Kto powinien rozejrzeć się za nowym urządzeniem?

Często pada pytanie, jaki telefon Samsung wybrać. To jeden z najpopularniejszych producentów tego typu urządzeń. Dodając do tego fakt, że nie każdy wymienia telefon co rok czy dwa, informacje o braku kolejnych aktualizacji w przypadku Samsungów mają znaczenie.

Koniec wsparcia popularnych telefonów Samsung

Od pewnego czasu znana jest lista urządzeń mobilnych Samsung, które nie otrzymają Androida 14. W tym przypadku sytuacja jest jeszcze gorsza z punktu widzenia użytkowników, ponieważ dotyczy całkowitego zakończenia wsparcia. Taki komunikat oznacza, że nie będą pojawiały się tylko nowe wersje systemu Android, ale nawet łatki dotyczące bezpieczeństwa. Chodzi o następujące telefony:

Galaxy A02

Galaxy A71

Galaxy S 10 Lite

Galaxy Note 10 Lite

Wszystkie wymienione smartfony zostały usunięte z listy urządzeń, które kwalifikują się do aktualizacji w przyszłości. Galaxy A02 to budżetowy model z 2021 r. Nie jest więc bardzo stary, ale trzeba pamiętać, że takie konstrukcje są aktualizowane najkrócej. Galaxy A71 debiutował w 2019 r., ale był klasyfikowany jako propozycja ze średniej półki. Galaxy S 10 Lite oraz Galaxy Note 10 Lite trafiły natomiast do sprzedaży w 2020 r.

Na łamach portalu sammobile zaznaczono, że na wymienione telefony mogą zostać wydane krytyczne aktualizacje zabezpieczeń, które producenci przygotowują głównie w przypadku wykrycia poważnej luki w zabezpieczeniach Androida. Nie są to jednak częste sytuacje, a oficjalne zakończenie wsparcia to zawsze sygnał do zmiany urządzenia na nowsze.

Co z Galaxy A02s oraz Galaxy A71 5G?

Jednocześnie warto zauważyć, że wsparcie nie zostało zakończone dla dwóch smartfonów zbliżonych do Galaxy A02 i Galaxy A71. Chodzi o modele Galaxy A02s oraz Galaxy A71 5G, które będą otrzymywać aktualizacje jeszcze przez rok.