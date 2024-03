Najświeższe doniesienia na temat nowego smartfona Google raczej nie wywołają uśmiechów na twarzach użytkowników sympatyzujących z urządzeniami tej marki. Pixel 8a może być znacznie droższy od poprzednika.

Google nie jest producentem, który sprzedaje najwięcej urządzeń mobilnych, ale ma zauważalne i stosunkowo wierne grono fanów. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy pozostaje fakt, że oferuje smartfony z czystym Androidem, które nie posiadają dodatkowych, często zbędnych aplikacji, a poza tym otrzymują kolejne wersje systemu w pierwszej kolejności. Do wyboru od lat pozostawały flagowe smartfony Pixel oraz modele znacznie przystępniejsze cenowo należące do linii Pixel a. W tym roku się to zmieni?

Cena Pixel 8a. Ile może kosztować nowy smartfon Google?

Z ustaleń portalu winfuture.de wynika, że Pixel 8a będzie dostępny w dwóch wariantach - oferujących 128 GB oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Ich ceny mają wynieść odpowiednio 569,90 euro oraz 630 euro.

Takie stawki będą dużą zmianą względem zeszłorocznego Pixel 7a, którego ceny startowały z poziomu 449 euro.



Render przedstawiający prawdopodobny wygląd Pixel 8a, źródło: onleaks

Co zaoferuje Pixel 8a?

Tego typu sytuacje zawsze rodzą podobne pytania, czy wyższe ceny będą miały przełożenie na jakość wykonania bądź na specyfikację?

Z wcześniejszych doniesień związanych z Pixel 8a wynika, że producent może zastosować tutaj procesor Google Tensor G3 (4 nm), czyli ten sam, który napędza zeszłoroczne flagowe modele z serii Pixel 8. Najpewniej będzie odpowiadał za wydajność wraz z 8 GB pamięci RAM (pod wym względem Pixel 8a byłby wiec podobny do Pixela 7a).

Wizualnie też nie zanosi się na rewolucję. Pixel 8a będzie miał podobny rozmiar do poprzednika i zbliżony układ aparatów, ale może cechować się zauważalnie bardziej zaokrąglonymi krawędziami.

Google powinien oficjalnie zaprezentować nowego smartfona już za kilka tygodni. Większość branżowych obserwatorów liczy, że jego sprzedaż rozpocznie się w kwietniu lub w maju.