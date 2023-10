Netflix zasłynął ćwierć wieku temu jako wypożyczalnia płyt DVD wysyłanych pocztą. Przed kilkoma dniami ten rozdział definitywnie przeszedł jednak do historii. Ostatnia czerwona koperta trafiła już do adresata.

25 lat czerwonej koperty Netflixa

Początki Netflixa sięgają czasów, które w dobie wszechobecnych serwisów VOD, wydają się jeszcze bardziej odległe. Nie każdy o tym wie, lecz początkowo pomysłem na biznes streamingowego giganta było… rozsyłanie płyt DVD i Blu-ray drogą pocztową. Co jeszcze bardziej zaskakujące, model ten skutecznie funkcjonował jeszcze do niedawna.

Wszystko zaczęło się w 1997 roku, wraz z założeniem Netflixa. Rok później pierwsze płyty DVD trafiły za pośrednictwem firmy do amerykańskich domów. Dziś wiemy, że tytułem, od którego rozpoczęła się ta przygoda, był "Sok z żuka" Tima Burtona.

Serwis VOD, który jest oczywistym skojarzeniem, kiedy mowa o Netfliksie, powstał w 2007 roku. Nie oznacza to jednak, że czerwone koperty wyszły wówczas z obiegu. Wręcz przeciwnie – jeszcze pięć lat później tradycyjna wypożyczalnia płyt przynosiła przeszło 1 mld dolarów wpływów rocznie, co stanowiło około ⅓ globalnych przychodów firmy. Zmieniło się to w roku ubiegłym, kiedy to zyski z działalności na poziomie 146 milionów dolarów uznano za niewystarczające i postanowiono ją definitywnie zakończyć.

Netflix – ostatnia czerwona koperta już wysłana

29 września 2023 roku jest dniem, w którym codzienne doświadczenie amerykańskich widzów stało się zaledwie nostalgicznym wspomnieniem. Ostatnia czerwona koperta Netflixa została wysłana.

Przez 25 lat na nowo definiowaliśmy sposób, w jaki ludzie oglądają filmy i seriale w domu oraz dzieliliśmy się emocjami, gdy otwierali skrzynki pocztowe i przeglądali nasze kultowe czerwone koperty. To koniec pewnej ery, ale branża DVD zbudowała nasze fundamenty na nadchodzące lata – zapewniając użytkownikom niespotykany dotąd wybór i kontrolę, szeroką gamę tytułów do wyboru oraz swobodę oglądania bez ograniczeń – pisze Netflix.

A tak prezentuje się jego film pożegnalny:

Przez 25 lat działania wypożyczalni wysłanych filmów miało być w sumie 5,2 miliarda. Liczba subskrybentów wyniosła zaś 40 milionów. Usługa nigdy nie rozpowszechniła się poza granice USA.

