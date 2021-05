Gdy pojawiają się zarzuty dotyczące mobbingu nie powinno się przechodzić obok tego obojętnie. Oczywiście nikogo nie należy od razu piętnować, ale sprawę należycie wyjaśnić. I właśnie na taki krok zdecydowano się w CD Projekt, przez kilka miesięcy trwały wewnętrzne ustalenia. Jak donosi serwis Bloomberg, powołano nawet specjalną komisję do zbadania pojawiających się zarzutów, która ostatecznie uznała Konrada Tomaszkiewicza za niewinnego.

Dlaczego zatem mamy do czynienia z rozstaniem? Sam zainteresowany twierdzi, że mimo niepotwierdzonych zarzutów atmosfera w zespole nie jest i nie byłaby najlepsza, a pozostanie w CD Projekt spowodowałoby więcej złego niż dobrego.

„Mimo tego wiele osób odczuwa strach, stres lub dyskomfort podczas pracy ze mną. Przepraszam za całą złą krew, którą spowodowałem.”

