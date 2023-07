Mogłoby się wydawać, że koparki kryptowalut odchodzą w zapomnienie. Nic bardziej mylnego! Da się znaleźć sprytny sposób na pożyteczne i opłacalne wykorzystanie sprzętu.

Koparka kryptowalut pozwala zarabiać wirtualne pieniądze, ale przy okazji generuje też sporo ciepła. Nie zawsze jest to pożądany efekt, ale jest na to sposób! Generowane ciepło można jeszcze wykorzystać w sprytny sposób, co udowodnił jeden z kopaczy kryptowalut.

Szuszy pranie koparką kryptowalut

HodlRev opublikował na X (dawny Twitter) zdjęcia i filmik, które przedstawiają innowacyjny pomysł na... suszarkę do ubrań wspomaganą przez koparkę kryptowalut.

HodlRev wykorzystał zwykłą suszarkę bębnową na pranie, gdzie rolę elementu grzejnego pełni koparka kryptowalut z układami ASIC. Modyfikacja sprzętu kosztowała niecałe 100 dolarów, ale pozwala uporać się z generowanym ciepłem i dodatkowo zaoszczędzić pieniądze na podgrzewaniu powietrza (lub raczej zarobić je na kopaniu kryptowalut).

Do czego jeszcze można wykorzystać koparkę kryptowalut?

HodlRev twierdzi, że koparka kryptowalut może zostać zaadaptowana także do innych sprzętów z elektrycznym źródłem ciepła.

Kopacz przygotował już kilka innych konstrukcji, które wykorzystuje na swojej farmie. Przykładem może być przenośny ogrzewacz pomieszczeń, odwadniacz żywności czy... inkubator dla jagniąt.

Pomysły mogą wydawać się zwariowane. Dajcie znać co myślicie o takim wykorzystaniu koparek kryptowalut.

