Gra Twierdza: Władcy ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku, ale twórcy musieli trochę przystopować z pracami nad nią ze względu na sytuację, jaka panuje obecnie na świecie. Wszyscy możemy im jednak pomóc i to w – na pozór – prosty sposób: krzycząc.

Twórcy gry Twierdza: Władcy potrzebują naszej pomocy

Jak to „krzycząc”? Ano tak to – jak w każdej grze wojennej, tak i w Twierdza: Władcy nie wszyscy mogą wygrać i ktoś też musi ponieść straty w ludziach. Ci giną na różne sposoby: od wyrzucania w powietrze, po ogniste prysznice. To nie może być przyjemne, więc drą się wniebogłosy…

Już rozumiecie? Możecie pomóc twórcom w dokończeniu gry, a przy okazji stać się jej częścią. Wystarczy, że nagracie jak krzyczycie i jęczycie, a następnie podeślecie pliki Robertowi Euvino, stojącemu na czele zespołu przygotowującego ścieżkę dźwiękową do nowej Twierdzy. Po szczegóły odsyłamy do poniższego filmiku i na oficjalnego Discorda serii Twierdza.

Krzycz! Tak pomożesz w tworzeniu gry Twierdza: Władcy

Twierdza: Władcy ma zadebiutować przed końcem tego roku, wyłącznie na PC. Dokładnej daty premiery jednak nie znamy. Wiemy za to, że autorzy są zadowoleni z aktualnych postępów prac, więc raczej nie ma mowy o opóźnieniu, nawet pomimo wspomnianych trudności z udźwiękowieniem. Skoro od niego zaczęliśmy i na nim kończymy, oddajmy głos samemu Euvino:

Uznałem, że w tych trudnych czasach zasługujemy na trochę zabawy. Dlatego chciałbym, aby fani serii Twierdza mogli wziąć udział w tworzeniu nowej gry.

Źródło: Firefly Worlds

Czytaj dalej o grze Twierdza: Władcy: