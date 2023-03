Parlament Europejski przygląda się doniesieniom medialnym związanym z planami Apple. Chodzi o wprowadzenie do sprzedaży przewodów USB-C z czipami.

UE nie chce pozwolić Apple na obchodzenie nowych przepisów

Wiele lat trwała dyskusja o potrzebie ustandaryzowania złącza ładowania wykorzystywanego w urządzeniach mobilnych. Prace nad stosownymi przepisami przyśpieszyły w lutym zeszłego roku. Kilka miesięcy później zostały przegłosowane w Parlamencie Europejskim. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, producenci smartfonów mają czas do końca 2024 r. Później na terenie UE będą mogli sprzedawać wyłącznie urządzenia wyposażone w złącze USB-C.

Największym oponentem zmian od samego początku była firma Apple, która obecnie korzysta z własnego standardu Lightning. Obowiązku stosowania USB-C nie uda się obejść, ale branżowe media zaczęły informować, że producent postanowił przyjrzeć się ładowarkom i przewodom. Padły sugestie, iż te ostatnie zostaną wyposażone w specjalny czip. Gdyby tak się stało tylko w parze z certyfikowanym akcesorium iPhone zapewniałby pełną funkcjonalność.

Róża Thun, posłanka Parlamentu Europejskiego z ramienia Polska2050, opublikowała w swoich mediach społecznościowych ważny komunikat. Okazuje się, że medialne doniesienia nie pozostały bez echa. Przedstawiciele Apple będą musieli złożyć wyjaśnienia. Sprawę postawiono bardzo jasno. Wprowadzenie przewodów USB-C z czipami blokującymi cokolwiek kłóci się z nowo przyjętymi przepisami.

rozwiń

Co dałby Apple przewód USB-C z czipem?

Apple stosuje już podobne rozwiązania w przypadku przewodów Lightning. Dzięki temu oprogramowanie iPhone'a może szybko potwierdzić oryginalność przewodu, a w przypadku negatywnej weryfikacji zablokować niektóre opcje. Dokładnie tak samo sytuacja miałaby wyglądać w przypadku USB-C z czipem, podłączenie innego przewodu skutkowałoby np. wolniejszym ładowaniem.

Kiedy iPhone z USB-C?

Biorąc pod uwagę deadline zawarty w przepisach oraz harmonogram premier Apple, producent teoretycznie może wstrzymać się z przesiadką na USB-C do serii iPhone 16. Wiele wskazuje jednak na to, że zdecyduje się na to już w tym roku. Planowane są modele iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Ich premiera odbędzie się jesienią.

Źródło: Róża Thun @rozathun