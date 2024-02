Plus na Kartę wprowadza zmiany, które powinny spodobać się klientom sieci. Otrzymają oni bowiem możliwość zyskania nawet 5200 dodatkowych gigabajtów z kumulacją, co oznacza, że internet nie przepada.

W erze cyfrowej, kiedy korzystanie z internetu stało się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia, duże pakiety gigabajtów i możliwość zarządzania nimi są kluczowe dla pełnej swobody korzystania z cyfrowego świata. Klienci ofert na kartę nie chcą płacić za coś, czego nie wykorzystują w pełni. Plus rozumie te potrzeby i odpowiada na nie, oferując rewolucyjne zmiany i jeszcze większe pakiety danych.

Nowa oferta Plus na Kartę umożliwia przenoszenie niewykorzystanych gigabajtów na kolejne miesiące. To oznacza, że klienci nie tylko mają dostęp do dużej puli danych, ale także mogą je wykorzystać zgodnie z własnymi potrzebami, bez obaw o utratę niewykorzystanych gigabajtów na koniec miesiąca. Warunkiem utrzymania kumulacji niewykorzystanych gigabajtów jest nieprzerwane utrzymanie jednego z pakietów Bez Limitu.

Dodatkowe gigabajty przy utrzymywaniu pakietu

Dzięki promocji, zarówno nowi, jak i obecni klienci mogą liczyć na dodatkowe, atrakcyjne pakiety gigabajtów - aż do 5200 GB. Każdy użytkownik oferty na kartę, który utrzymuje aktywny pakiet za 35 złotych lub 40 zł, otrzyma dodatkowe 400 GB co miesiąc przez rok, co daje w sumie 4800 GB.

Nowi użytkownicy Plus na Kartę mają również szansę otrzymać dodatkowe 400 GB na start. Wystarczy zakupić starter i w ciągu 30 dni od momentu aktywacji doładować konto kwotą minimum 20 zł i wysłać SMS o treści ZGODA na numer 80087. Doładowanie nie przepada, a zgromadzone środki mogą być wykorzystane na dowolne pakiety, połączenia lub SMS-y. Wysłanie SMS-a jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Łącznie daje to aż 5200 GB.