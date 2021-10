Myśleliście, że Bitcoin upadnie po ostatnich zawirowaniach na rynku kryptowalut? No to mogliście się srogo przeliczyć! Najpopularniejsza kryptowaluta właśnie osiągnęła rekordowy kurs i pnie się jeszcze wyżej.

W ostatnich miesiącach obserwujemy mocne zawirowania na rynku kryptowalut – najpierw krach Bitcoina, później wzrost kursu po deklaracjach dużych firm, a ostatnio znowu lekki spadek. Niedawno swoją cegiełkę dołożyły tutaj Chiny, które postanowiły zbanować kryptowaluty (przez co też utraciły swoją pozycję lidera wirtualnych walut).

Wygląda jednak na to, że była to tylko korekta, która doprowadziła do dalszych wzrostów kursu.

Bitcoin mocno w górę - kryptowaluta notuje rekordowy kurs

Okazuje się, że Bitcoin nadal ma się bardzo dobrze, czego przykładem jest rosnący kurs kryptowaluty w październiku. Temat wydaje się o tyle interesujący, że właśnie osiągnięto nowe ATH Bitcoina (przynajmniej wg niektórych giełd - kursy potrafią się nieznacznie różnić między takimi instytucjami).



Obecnie jeden Bitcoin (BTC) jest wart około 64 000 dolarów – to najwyższy wynik w historii kryptowaluty (wykres: TradingView)

W ostatnich godzinach Bitcoin zwiększył kurs do około 64 800 dolarów (czyli około 252 000 złotych), bijąc tym samym swój rekord z kwietnia (64 400 dolarów) i umacniając się na pozycji najcenniejszej kryptowaluty na świecie. Kapitalizacja kryptowaluty przekroczyła natomiast poziom 1,2 biliona USD. Oznacza to, że wszystkie Bitcoiny na rynku są warte 1,2 biliona dolarów!

Duże wzrosty kursu najprawdopodobniej wynikają z doniesień na temat planów wprowadzenia bitcoinowych funduszy inwestycyjnych notowanych na giełdzie (tzw. ETF-ów - ang. Exchange Traded Fund). Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych początkowo była przeciwna stworzeniu takiego instrumentu finansowego, ale ostatecznie projekt udało się przeforsować i niedługo mają wystartować pierwsze ETF-y oparte o Bitcoin. W takiej sytuacji rośnie zainteresowanie kryptowalutą wśród inwestorów, którzy szukają aktywów chroniących standardową walutę przed rosnącą inflacją.

Bitcoin po 70 000 dolarów do końca roku?

Część entuzjastów kryptowalut przewidują dalsze wzrosty kursu Bitcoina - najbardziej optymistyczne scenariusze sugerują nawet na przekroczenie do końca roku magicznej bariery 70 000 dolarów. Warto jednak pamiętać, że kursy wirtualnych walut są mocno niestabilne (za co często są krytykowane). W takiej sytuacji trudno przewidzieć czy notowania rzeczywiście pójdą w górę, czy jednak poszybują w dół i będziemy obserwować kolejny krach krypto.

Źródło: TradingView, Investing, Crypto Geek (foto)