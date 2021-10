Chiny długo były uważane za stolicę kryptowalut - to właśnie tam funkcjonowało najwięcej kopalni i to tam wydobywało się najwięcej krypto. Po wprowadzeniu nowych regulacji, sytuacja zaczęła się zmieniać, a państwo środka utraciło swoją pozycję lidera wirtualnych walut.

Przypominając, zaczęło się od ograniczeń w funkcjonowaniu kopalni kryptowalut w niektórych regionach Chin. Ostatnio jednak rządzący postanowili pójść o krok dalej i zakazali wszelkiej działalności związanej z kryptowalutami. Zgodnie z przewidywaniami, ograniczenia rynku odbiły się na rankingu kryptowalut.

Stany Zjednoczone nowym liderem rynku kryptowalut

Cambridge Centre for Alternative Finance opublikowało nowy raport dotyczący udziału poszczególnych krajów w kopaniu kryptowalut (zainteresowanych odsyłamy do strony).

W ostatnich miesiącach Chiny praktycznie wycofały się z rynku kryptowalut i nie są uwzględnione w raporcie. Strata Chin to oczywiście zysk innych krajów – największym wzrostem mogą pochwalić się Stany Zjednoczone, które obejmują 35,8% rynku i są nowym liderem branży koparkowej. Drugie miejsce przypadło Kazachstanowi (18,1%), a trzecie Rosji (11,2%). Uprzedzając Wasze pytania - Polska nie jest notowana w pierwszej dziesiątce.

Warto zauważyć, że wycofanie się azjatyckiego giganta odbiło się na mocy obliczeniowej całej sieci (tutaj wyrażanej w exahashach na sekundę) - szacuje się, że w ostatnich miesiącach jej wydajność spadła ze 160 Eh/s do około 100 Eh/s. Obecnie straty są odrabiane przez inne państwa i osiągi szacuje się na około 125 Eh/s.

Zmiana rozkładu sił nie powinna nas dziwić. Górnicy widzą w wirtualnych walutach możliwość szybkiego wzbogacenia się, więc nadal będą zajmować się kopaniem kryptowalut. Swoje kopalnie przenoszą jednak do tych państw, gdzie jest to legalne i opłacalne, a więc np. właśnie do Stanów Zjednoczonych (chociaż ostatnio do podobnych działań zachęcał też prezydent Białorusi).

Źródło: TechSpot, Cambridge Centre for Alternative Finance