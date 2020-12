Ładowarka MagSafe Duo do przydatny gadżet. Problem w tym, że kosztuje naprawdę sporo, a od razu zaplanować trzeba jeszcze jeden dodatkowy wydatek z nią związany.

Ładowarka MagSafe Duo trafia do sprzedaży

MagSafe Duo to jedna z nowości, jakimi producent chwalił się wraz ze smartfonami z serii iPhone 12. Można ją już kupić. Cena? Zapewne niektórzy powiedzą, że standardowo w przypadku Apple wypada szykować się na spory wydatek. Gadżet został wyceniony na 679 złotych.

Nazwa nie jest tutaj przypadkowa, to podwójna ładowarka pozwalająca na uzupełnianie energii w kompatybilnym smartfonie iPhone, zegarku Apple Watch, bezprzewodowym etui ładującym do AirPods, a także innych urządzeniach zgodnych ze standardem Qi. Konstrukcja umożliwia podniesienie jednego z krążków (przygotowano to pod kątem smartwatcha), a także złożenie całości na pół co ma gwarantować łatwiejszy transport.

Do ładowarki MagSafe Duo trzeba będzie dokupić zasilacz

Wydatki zaczynają rosnąć jeśli spojrzy się na zawartość opakowania. Poza omawianą ładowarką można liczyć jeszcze tylko na przewód z USB-C na Lightning. Czego brakuje? Zasilacza, który trzeba dokupić oddzielnie.

Jak widzicie producent poleca tutaj dwa modele. W przypadku zasilacza o mocy 20 W należy dodać do rachunku jeszcze 99 złotych. Zainteresowani mocniejszym zasilaczem będą musieli natomiast wydać dodatkowe 249 złotych.

W tym roku Apple po raz pierwszy zdecydowało się zrezygnować z dodawania ładowarek do zestawów ze smartfonami i zegarkami. Niektórzy powiedzą, że większość osób już ładowarkę ma i kolejna jest zbędna. Inni, że producent szuka tutaj dodatkowego zarobku. Jak uważacie?

