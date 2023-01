Ukazały się badania naukowe nad lampami UV wykorzystywanymi podczas zabiegów manicure hybrydowego. Czym grozi kontakt z ich promieniowaniem?

Jak działają lampy UV do paznokci?

Lampy UV są niezbędne do wykonania popularnego manicure hybrydowego. Podczas niego na płytkę paznokcia nakładany jest lakier, który pod względem chemicznym jest oligomerem. Twardnieje, przekształcając się w polimer pod wpływem ekspozycji na promieniowanie UV. Potrzebne są więc urządzenia, które emitują odpowiednie promieniowanie.

Takie „suszenie” trwa minimum 10 minut i prowadzi do powstania na powierzchni paznokcia warstwy, której przez wiele dni nie uszkodzi intensywny kontakt z klawiaturą komputera ani padem. Niestety, ekspozycja ludzkiego organizmu na światło emitowane przez lampy UV, może mieć niezwykle drastyczne kosekwencje.

Dlaczego lampy UV do paznokci mogą być rakotwórcze?

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem klasyfikuje szerokopasmowe promienie UVA (315 do 400 nm) jako czynnik rakotwórczy. Jest ono bowiem absorbowane przez DNA i powoduje mutacje nowotworowe.

Lampy UV wykorzystywane do zabiegu manicure hybrydowego działają w zakresie 340 – 395 nm. Te parametry spowodowały, że urządzenia trafiły do laboratorium jako podejrzane o wywoływanie zmian nowotworowych skóry. Wyniki, jakie uzyskał zespół naukowców z Uniwersytet Kalifornijskiego, są bardziej niż niepokojące.

Jak wypadły badania nad lampami UV do paznokci?

Naukowcy postanowili poddać działaniu lampy UV pojedyncze komórki i sprawdzić ich reakcje. Materiałem badawczym zostały:

komórki naskórka dorosłego człowieka (HEKa – dorosłe keratynocyty ludzkiego naskórka)

komórki ludzkiego napletka (HFF – fibroblasty ludzkiego napletka)

komórki zarodków myszy (MEF – fibroblasty embrionalne myszy).

W warunkach laboratoryjnych musiały one znieść odpowiednio zintensyfikowane sesje naświetleń. Ekspozycje trwały do 20 minut i były powtarzane zgodnie z harmonogramem, zazwyczaj co kilkadziesiąt godzin.

we wszystkich modelach linii komórkowych pojedyncze 20-minutowe napromieniowanie spowodowało śmierć komórek w 20–30%, podczas gdy trzy kolejne 20-minutowe ekspozycje spowodowały śmierć komórek w przedziale od 65% do 70%

Lampy UV okazały się nie tylko bezpośrednio śmiercionośne. Komórki, które przeżyły, dotykała charakterystyczna mutacja DNA. Występuje ona u ludzi, u których zdiagnozowano czerniaka.

Czy od lampy UV do paznokci można dostać raka?

Według naukowców Uniwersytetu Kalifornijskiego kwestia wymaga bardziej kompleksowych badań, ale dotychczasowe testy wskazują, że lampy UV wykorzystywane podczas zabiegu manicure hybrydowego mogą być przyczyną zmian nowotworowych. Jakie znaczenie ma czas ekspozycji i częstotliwość naświetlań, należy potwierdzić.

Jest to istotne, ponieważ wykorzystywanie lamp UV jest bardzo popularne. Między innymi dlatego, że manicure hybrydowy jest uznawany za zdrową alternatywę względem przytwierdzania do płytki paznokcia sztucznych tipsów. Niestety, utrzymanie efektu estetycznego wymaga powtarzania zabiegu co 2 do 3 tygodni i istnieją amatorzy, którzy przez wiele lat stosują go regularnie. Mają więc częsty kontakt z promienioweniem emitowanym przez lampy UV, a współczesne modele tych urządzeń wymagają, aby użytkownik umieścił pod żarówkami pozbawione ochrony całe dłonie lub większą część palców.

Problem dotyczy zresztą nie tylko miłośników efektownego i trwałego manicure. Oprócz stylistów paznokci materiał światłoutwardzalny do ludzkich organizmów z niezwykłą śmiałością pakują także stomatolodzy. Wypełnienie zębów wymaga jednak montażu lub wymiany zdecydowanie rzadziej, a naświetlanie odbywa się punktowo. Czy czyni to zabiegi dentystyczne bezpieczniejszymi, niż te wykonywane przez manikiurzystów, warto sprawdzić.

Źródła: Nauka w Polsce, Nature