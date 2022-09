Antynoble 2022 rozdane. Czy odkrycie polskich naukowców spodoba się szpitalnym garkuchniom?

Ig Nobel to najciekawsze wydarzenie naukowe w roku. O tytuł odkrycia, które nawet opornych zmusza do myślenia, walczą z entuzjazmem dziesiątki naukowców. Rywalizacja jest zażarta. Wedrzeć się do serc i umysłów umysłów tłumów z pozycji laboratorium jest piekielnie trudno. Drogą do sukcesu jest bowiem rozbawienie gawiedzi, która wydarzenia naukowe ma zazwyczaj gdzieś. Komu powiodło się w tym roku?

Ig Nobel z medycyny 2022 w rękach Polaków

Polska ekipa otrzymała antynobla w jednej z najmniej naciąganych dziedzin, czyli medycynie. Uśmiech na twarzach członków szacownej komisji wywołały badania nad przeciwdziałaniem skutkom ubocznym transplantacji komórek krwiotwórczych.

Dzięki polskim medykom pacjenci zmagający się z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej nie muszą godzinami sączyć kostek lodu. Identyczny efekt łagodzący, uzyskają zjadając lody o smaku, który najbardziej im odpowiada.

Nagroda jest też sukcesem szpitalnej gastronomii. Materiału do ryzykownych badań nie dostarczył naukowcom rząd, ani jakieś głupoty, tylko właściciel szpitalnej kafejki. Medycy i pacjenci są mu szczerze wdzięczni. Przedstawiciele szpitalnych garkuchni nie skomentowali zaistniałej sytuacji.

Czy Polacy dostali już jakieś Ig Noble?

Tegoroczny antynobel z medycyny nie jest pierwszym sukcesem polskich naukowców. W 2019 roku Agnieszka Górecka, Aleksandra Urbanek i Tomasz Paterek otrzymali antynobla za zdradzenie światu sekretów karaluchów. Dzięki nim każdy, kto uniesie laczka na karalucha, powinien mieć świadomość, że owad ten może zostać wykorzystany do wykrywania pól magnetycznych. Na takie okazje bardziej przydaje się karaluch żywy, niż martwy. Jego ciało rozmagnetyzowuje się dużo szybciej, niż truposza.

Bez Polaków laurów nie zgarnęliby też Irlandczycy. Dziełem wartym literackiego antynobla, które popełniła tamtejsza policja, były mandaty masowo przyznawane naszemu rodakowi o nazwisku Prawo Jazdy.

Kto wygrał antynoble 2022?

Ceremonię rozdania nagród Ig Nobel 2022 z niezapomnianych lotów operetką można obejrzeć tutaj:

Uznanie wyrażone rozbawieniem, a następnie ciekawością, zyskali w tym roku naukowcy, którzy dostarczyli zdumiewających odkryć w dziesięcu kategoriach.

Antynobel 2022 z kardiologii stosowanej

Tegoroczna nagroda w tej kategorii powędrowała do Eliski Prochazkovej, Elio Sjak-Shiego, Friederike Behrens, Danieli Lindh i Mariski Kret (Czechy, Holandia, Wielka Brytania, Szwecja, Aruba).

Ten międzynarodowy zespół został uhonorowany antynoblem za poszukiwanie i znajdowanie dowodów na to, że miłość od pierwszego wejrzenia objawia się synchronizacją tętna partnerów. Jest to duża pomoc dla osób udających się na pierwszą randkę. Dzięki naukowcom są uprzedzeni, że ryzykują sytuacją przez którą ich krwiobieg może ześwirować.

Antynobel 2022 z literatury

Otrzymali Eric Martínez, Francis Mollica i Edward Gibson (KAnada, USA, Wielka Brytania, Australia)

Naukowcy Ci na ołtarzu nauki poświęcili swoją cierpliwość. Dostarczyli nam dowodów, że prawnicy wpędzają nas w większe maliny, niż popularnie myślimy. Z ich analizy porównawczej dokumentów prawniczych wynika, że to struktura języka prawniczego odpowiada za niepotrzebne skomplikowanie dokumentów w nim tworzonych.

Antynobel 2022 z biologii

Dzięki Solimarze García-Hernández i Glauco Machado (Brazylia, Kolumbia) możemy być pewni, że skorpiony nie mają w życiu łatwo.

Okazuje się, że zwierzęta te zrzucając ogon ryzykują drastycznym obniżeniem standardu życia. Mogą borykać się z zaparciami tak poważnymi, że zmniejszają one ich zdolności motoryczne i to nie koniec katastrofy. Unieruchomiony w ten sposób skorpion ma zdecydowanie mniejsze szanse na udział w przedłużeniu gatunku.

Antynobel 2022 z medycyny

Nagroda z medycyny trafiła do Marcina Jasińskiego, Martyny Maciejewskiej, Anny Brodziak, Michała Górki, Kamili Skwierawskiej, Wiesława Jędrzejczaka, Agnieszki Tomaszewskiej, Grzegorza Basaka i Emiliana Snarskiego [Polska]

Wykazali oni, że karmienie pacjentów lodami zmniejsza negatywne skutki wielu zabiegów prowadzących do wysuszenia śluzówki jamy ustnej. Dzięki polskim medykom okazuje się, że zastąpienie tradycyjnych kostek lodu smacznym mrożonym deserem jest tak samo efektywne. Pacjenci, którzy mogliby skorzystać z tej nowatorskiej metody leczenia, nieśmiało wysnuwają wnioski, że to może poprawić standard żywieniowy w szpitalach. Odpowiedzialni za tę kwestie nie dostrzegają związku.

Antynobel 2022 z inżynierii

Nagrodą zaostali uhonorowani Gen Matsuzaki, Kazuo Ohuchi, Masaru Uehara, Yoshiyuki Ueno i Goro Imura (Japonia) za badania nad najbardziej efektywnym sposobem, w jaki ludzie mogą używać palców podczas obracania gałką.

Okazuje się, że kluczowym parametrem jest rozmiar gałki. Im większa jej średnica, tym więcej palców potrzebujemy. W praktyce człowiek ocenia to intuicyjnie i większośc gałek przekręcamy zdumiewająco skutecznie. Obecnie możemy przestać się martwić i zacząć oczekiwać, że na badania te trafią kiedyś projektanci przedmiotów codziennego użytku. Tylko w ten sposób nasze otoczenie wypełnią w przyszłości wyjątkowo poręczne gałki

Antynobel 2022 z historii sztuki

Nagroda ta stanowi potwierdzenie, że nawet studentowi politechniki przydają się humaniści. Peter de Smet i Nicholas Hellmuth (Holandia, Gwatemala, USA, Austria), otrzymali ją za badania dotyczące scen rytualnych lewatyw przedstawianych na starożytnej ceramice Majów.

Naukowcy dostarczyli w ten sposób fascynujących wniosków przydatnych w życiu miłośników napojów wyskokowych. Okazuje się, że Majowie spożywali je doodbytniczo i to z bardzo racjonalnych powodów.Rytuał ten gwarantował, że substancja nie zostanie zwymiotowana, a jednocześnie sprzyjał zacieśnianiu więzi społecznych. Środowisko barmanów jeszcze nie odniosło się do tych ważkich faktów.

Antynobel 2022 z fizyki

Tegoroczny antynobel z fizyki trafił do dwóch zespołów badawczych. Otrzymali go Frank Fish, Zhi-Ming Yuan, Minglu Chen, Laibing Jia, Chunyan Ji i Atillia Incecik (Chiny, Wielka Brytania, Turcja, USA).

Dzięki tym naukowcom widok kaczek w stawie parkowym nie będzie już tak bardzo tajemniczy, jak dotychczas. Nie musimy się zastanawiać dlaczego kacze rodziny upodobały sobie system poruszania się w formacjach. Okazuje się, że kaczątka podążając za swoim opiekunem, oszczędzają sobie energii na walkę z żywiołem wody. Czy narażanie piskląt na niezauważony atak ze strony drapieżnika jest rozsądne, nadal nie wiadomo.

Antynobel 2022 nagroda pokojowa

Pokojowego antynobla zgarnęli w tym roku Junhui Wu, Szabolcs Számadó, Pat Barclay, Bianca Beersma, Terence Dores Cruz, Sergio Lo Iacono, Annika Nieper, Kim Peters, Wojtek Przepior , Leo Tiokhin i Paul Van Lang (Chiny, Węgry, Kanada, Holandia, Wielka Brytania, Włochy, Australia, Szwajcaria, USA), którm mogą być wdzięczni wszyscy dysponujący umiejętnością mówienia..

Naukowcy ci opracowali algorytm, który pomaga plotkarzom planować strategię działania. Dylemat kiedy kłamać, a kiedy mówić prawdę przestał być kwestią sporną. Kłamać można, jeśli odbiorcą naszych wypowiedzi jest wróg, a na prawdomówność zasługują przyjaciele.

Antynobel 2022 z ekonomii

O nasz dobrobyt materialny najbardziej w tym roku zadbali Alessandro Pluchino, Alessio Emanuele Biondo i Andrea Rapisarda (Włochy). Dostarczyli oni matematycznego wyjaśnienia przyczyn osiągania sukcesu.

Są to badania, które mają potencjał zrewolucjonizować branżę szkoleniową. Okazuje się, że o sukces najłatwiej jest farciarzom i optymistom, a nie utalentowanym. Sugestie, że musimy ciężko pracować na cokolwiek lub posiadać "to coś" okazują się nietrafione. O wszystkim decyduje nastawienie i przypadek.

Antynobel 2022 z bezpieczeństwa

Antynobel z bezpieczeństwa w tym roku pojechał do Szwecji. Otrzymał go Magnus Gens za niezwykle potrzebny wynalazek manekina do testów zderzeniowych z łosiem.

Badania te niewątpliwie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, ale miarę sukcesu trzyma w swych rękach przemysł motoryzacyjny. Tesla, zdobywająca dominację na lubianych przez łosie skandynawskich szosach, nie wyraziła jeszcze zainteresowania wynalazkiem.

