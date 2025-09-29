Premiera dysków Goodram Core – tanie SSD pod PCIe 5.0

Polska marka Goodram wprowadziła do oferty dyski Core, skierowane do użytkowników poszukujących wydajnego, a jednocześnie przystępnego cenowo nośnika dla nowych komputerów.

Dyski SSD korzystające z interfejsu PCI-Express 5.0 stopniowo zyskują coraz większą popularność. Niedawno mieliśmy okazję sprawdzić model Goodram IRDM PRO Gen 5, który okazał się szybkim i dobrze wycenionym nośnikiem. Teraz producent rozszerza ofertę o kolejną serię dysków zgodnych z tym standardem.

Dyski Goodram Core

Jak udało nam się ustalić, dyski wykorzystują kontroler Phison E31T oraz kości pamięci Kioxia 3D TLC NAND (BiCS 8). Producent nie udostępnia pełnej specyfikacji technicznej, dlatego należy liczyć się z możliwością zmian w zastosowanych komponentach. Wiadomo jednak, że poszczególne modele mają osiągać transfery sekwencyjne sięgające:

Goodram Core 500 GB – 9300/6000 MB/s

Goodram Core 1 TB – 10 200/8400 MB/s

Goodram Core 2 TB – 10 300/8700 MB/s

Goodram Core 4 TB – 9200/8100 MB/s

Choć nie są to najwyższe wartości wśród nośników korzystających z interfejsu PCIe 5.0, oferują wyraźnie lepszą wydajność w porównaniu z dyskami poprzedniej generacji (PCIe 4.0). Aby w pełni wykorzystać ich możliwości, konieczne jest podłączenie nośnika do gniazda M.2 PCIe 5.0 x4.

Mimo wysokich osiągów konstrukcja charakteryzuje się niskim zużyciem energii, co ma znaczenie nie tylko w komputerach stacjonarnych, ale także w laptopach, gdzie istotna jest równowaga między wydajnością a efektywnością energetyczną.

Wsparcie dla DirectStorage

Producent chwali się, że dyski są zgodne z technologią Microsoft DirectStorage. Dzięki niej dane mogą być przesyłane bezpośrednio z dysku SSD do karty graficznej, z pominięciem procesora. Skraca to czas ładowania gier i aplikacji oraz zmniejsza obciążenie CPU, co przekłada się na płynniejszą pracę systemu i programów korzystających z intensywnego transferu danych.

Ceny dysków Goodram Core

Producent obejmuje dyski pięcioletnią gwarancją, ograniczoną współczynnikiem TBW. Seria Core będzie dostępna w czterech wariantach pojemności:

Goodram Core 500 GB – 300 zł

Goodram Core 1 TB – 470 zł

Goodram Core 2 TB – 860 zł

Goodram Core 4 TB – 1700 zł

Nowe modele mają wyróżniać się konkurencyjną ceną, choć warto pamiętać, że nośniki PCI-Express 5.0 systematycznie tanieją i na rynku dostępne są już również tańsze propozycje - np. modele PNY CS2150 czy Kioxia Exceria Plus G4, które oferują podobne parametry.