Tak wygląda OnePlus 15. Nie wytrzymali do premiery i pochwalili się designem

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Coraz rzadziej wygląd nowego telefonu jest dla kogokolwiek zaskoczeniem. To zasługa nie tylko przecieków, ale i samych producentów, którzy chętnie odsłaniają karty jeszcze przed finalną prezentacją.

Nie inaczej jest w przypadku OnePlusa 15. Tak, 15, bo producent postanowił ominąć numer 14, potencjalnie z uwagi na panującą w Azji tetrafobię, czyli przesądny strach przed cyfrą 4. 

OnePlus 15 nie tylko nie miał jeszcze swojej premiery, ale nie ma nawet ogłoszonej daty premiery. Nie przeszkodziło to jednak producentowi w ujawnieniu całego zestawu zdjęć promocyjnych. 

OnePlus 15 na oficjalnych zdjęciach

Grafiki potwierdzają, że OnePlus 15 po trzech generacjach zrywa z okrągłą wyspą aparatów, bo tym razem projektanci postawili na kwadrat. Firma eksperymentowała wcześniej z podobnym wzornictwem w przypadku pobocznych i niedostępnym w Polsce modeli OnePlus 13T i 13s, ale teraz zmiana objęła wariant podstawowy. 

Chińczycy pochwalili się przy okazji, że proces tworzenia obudowy OnePlusa 15 obejmuje trzy skomplikowane etapy: mikrołukowe utlenianie, barwienie jonowe oraz uszczelnianie porów w skali nanometrycznej. Finalnie metalowa rama i zabudowa aparatu mają być lekkie, odporne na zużycie i dobrze odprowadzać ciepło. 

Oczekuje się, że OnePlus 15 zostanie zaprezentowany w Chinach w październiku, a globalnie w ciągu kilku kolejnych tygodni.

