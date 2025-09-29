MSI wprowadza te konsole. Nowy standard gamingu z AI

Jak podaje MSI w oświadczeniu prasowym, firma wprowadza na rynek nową generację przenośnych konsol do gier. Obie konsole wykorzystują "zaawansowane technologie AI".

MSI Claw 8 AI+ oraz Claw 7 AI+ to najnowsze konsole do gier. Urządzenia są wyposażone w najnowsze procesory Intel Core Ultra 7 (Series 2). Jak uważa prpoducent, kontrolery "ustanawiają nowy standard mobilnego gamingu, dodając do wyjątkowej wydajności zaawansowane technologie AI".

Wydajność a forma

Nowe konsole pozwalają wybrać graczom między 7- a 8-calowym ekranem. W efekcie, jak uważa producent, zapewniona jest najwyższa jakość obrazu wspierana przez sztuczną inteligencję. Dodatkowo, "dzięki zwiększonym bateriom i zoptymalizowanemu zużyciu energii, gracze mogą cieszyć się dłuższymi sesjami bez kompromisów w płynności rozgrywki".

Design Claw 8 AI+ jest również przykuwający wzrok, ponieważ intrygujący kolor inspirowany jest barwami skał pustynnych. Kolor sandstorm, jak przekazuje MSI, "odzwierciedla wpływ gamingu na współczesny świat, zachowując charakterystyczną tożsamość marki".

Samo ergonomiczne wykończenie zostało również dostosowane do dłoni, "gwarantując komfort, intuicyjność i precyzyjną kontrolę niezależnie od rozmiaru ręki użytkownika".

Najlepsze technologie

Konsole są wyposażone w autorski system chłodzenia Cooler Boost HyperFlow, który składa się z dwóch wentylatorów i dwóch rurek cieplnych. Jak ocenia producent, system ten efektywnie zarządza temperaturą nawet podczas długotrwałego grania. Dzięki zastosowaniu najnowszych procesorów Intel Core Ultra oraz technologii Intel XeSS, handheldy są w stanie obsłużyć ponad 150 gier AAA w wersji mobilnej.

Kolejną zaletą, jak deklaruje producent, jest efektywność energetyczna kontrolerów MSI Claw 8 AI+ i Claw 7 AI+. Producent deklaruje, że przy zużyciu mocy wynoszącym zaledwie 17 W, urządzenia te dostarczają o 113% więcej klatek na sekundę (FPS) i oferują średnio o 20% wyższą wydajność w tych samych warunkach zasilania w porównaniu do konkurencji.

Łączność i oprogramowanie

Urządzenia są wyposażone w dwa porty Thunderbolt 4, co zapewnia najbogatsze opcje wejścia/wyjścia (I/O) na rynku. Pozwala to na przekształcenie handheldów w mini-PC z funkcjonalnością Copilot+. Dodatkowo, odświeżona aplikacja MSI Center M posiada teraz "bardziej intuicyjny interfejs", który ułatwia nawigację i zarządzanie systemem urządzenia.

Nasz dziennikarz, Paweł Maziarz, widział już handheldy MSI na żywo podczas pokazu w Tajwanie. Tu można zobaczyć jego relację z prezentacji.

Modele MSI Claw 8 AI+ i Claw 7 AI+ są już dostępne do zakupu na oficjalnej stronie internetowej MSI. Szczegółowe informacje techniczne znajdują się na stronie www.msi.com.