Laptopy rozdawane 4-klasistą być cenną pomocą w nauce, jednak sprzęt jest dostarczany bez żadnego oprogramowania. Podpowiadamy, jakie programy warto zainstalować dziecku.

Nie milkną echa rządowego programu laptop dla ucznia. Projekt miał wyrównać szansę dzieci, a przy okazji pomóc w realizacji podstawy programowej i rozwijaniu zainteresować – do 4-klasistów trafiło niemal 400 tys. laptopów o wartości 1,149 mld złotych.

Dlaczego laptopy dla ucznia nie mają zainstalowanych programów?

Uczniowie otrzymali sprzęt, na którym zainstalowano system operacyjny oraz pakiet biurowy. Już we wrześniu było wiadomo, że rządzący nie zdecydowali się na doinstalowanie żadnego oprogramowania (taką decyzję pozostawiono rodzicom/opiekunom).

Temat odżył za sprawą rozmowy Przemysława Czarnka z Robertem Mazurkiem i Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero.

Prowadzący zapytali dlaczego na laptopach nie ma żadnego programu do nauki. Odpowiedź była łatwa do przewidzenia – były Minister Edukacji stwierdził, że to rodzice powinni dokupić oprogramowanie.

Decyzja byłych rządzących jak najbardziej wydaje się sensowna. Rodzice/opiekunowie sami decydują co zainstalować dziecku. Przy okazji uniknięto podejrzeń o preferencyjny wybór tego lub innego dostawcy czy instalację oprogramowania szpiegującego.

Jakie programy do nauki zainstalować?

Byli rządzący przerzucili obowiązek wyboru oprogramowania na rodziców/opiekunów, ale nie każdy ma rozeznanie w temacie. Postanowiliśmy ułatwić wam zadanie i przygotowaliśmy zestawienie kilku ciekawych programów do nauki.

Duolingo to popularna usługa pomagająca w nauce języków obcych. Sprawdzanie wiedzy odbywa się w przyjemny sposób - za pomocą rozpoznawania obrazków, tekstu mówionego, poprawy budowy zdań czy zapisywania ze słuchu. Program oraz zawarte w nim ćwiczenia dostępne są za darmo.

Scratch Desktop to darmowy program, który ułatwi stawiać pierwsze kroki w programowaniu. Aplikacja pomaga rozwijać kreatywne myślenie, analityczne rozwiązywanie problemów i pracę w grupie, czyli umiejętności, które mogą przydać się w przyszłości. Nie bez znaczenia jest też przyjazny interfejs.

RapidTyping pomoże w nauce pisania na klawiaturze. Program kierowany jest do młodszych użytkowników i wyróżnia się przyjaznym interfejsem. Aplikacja oferuje 3 tryby nauczania, a dodatkowym atutem jest możliwość śledzenia postępów w nauce.

Koniecznie zajrzyjcie jeszcze do naszego zestawienia programów do nauki. Na pewno znajdziecie tam kolejne inspiracje.

Źródło: Kanał Zero, dobreprogramy, foto: Adobe Stock